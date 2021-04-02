Ноутбуки могут подорожать в России в ближайшее время

Из-за нехватки чипов и комплектующих, поставки которых нарушены из-за пандемии, в России могут подорожать ноутбуки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейших ретейлеров.

По данным экспертов, цены на электронику в стране уже выросли на 5-20%, в зависимости от типа товара.

"Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем", – предупредил представитель компании "Ситилинк". С этим выводом согласны и в компании "Связной".

Ранее сообщалось, что в 2021 году стоимость интернета в России может вырасти минимум на 10%. Чаще всего операторы говорят об общих экономических рисках из-за пандемии, 56% отмечают снижение курса рубля, поскольку оборудование приходится покупать за доллары, а 30% опрошенных говорят о капиталоемких инициативах властей, в частности о пакете Яровой.