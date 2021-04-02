Телеканал "Ю" подтвердил перезапуск шоу "Дом-2" в своём эфире

Реалити-шоу "Дом-2" вернётся в эфир на телеканале "Ю" с 19 апреля. Информацию подтверждает руководство канала.

Проект получит название "Дом-2. Новая любовь" и будет транслироваться утром и вечером. Формат останется прежним.

В числе ведущих также останутся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Останутся в проекте и "звёздные" участники, к которым присоединятся новые.

Ранее о возможном возвращении проекта в эфир говорила Ольга Бузова.

"Этого ждали все, этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается. Стань новой звездой, осуществи свои самые заветные мечты, пройди кастинг и стань легендой!" – призывала она на кастинг.