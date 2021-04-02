"Будь мужиком". Мария Бутина рассказала о визите к Алексею Навальному в тюрьму

Уроженка Алтайского края Мария Бутина рассказала о своём визите в исправительные учреждения Владимирской области. В частности, она поведала об условиях содержания в Покровской колонии (ИК-2), в которой отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.

Как пишет Бутина в своём Telegram-канале, увидев её в отряде, Навальный "сразу кинулся оскорблять".

"При этом могу сказать, что Алексей Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой деклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому "не дают спать", не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США", – рассказывает Бутина.

Она подчеркнула, что другие заключённые подтвердили, что никого из них "не будят ежечасно в целях контроля", а ночные побудки являются обычным обходом, "который делают надзиратели во всех тюрьмах мира".

"С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что недовольны поведением А. Навального, который весь день "лежит как барин", "за собой не убирает", – продолжает Бутина.

По её словам, она даже задала Навальному вопрос, "понимает ли он разницу между тюрьмой и санаторием". Бутина отмечает, что колония практически образцовая и по сравнению с американскими тюрьмами, в которых она была, "напоминает пионерский лагерь".

В конце сообщения она оставила пожелание Навальному. "Если ты совершил преступление, будь мужиком – отбудь наказание", – пишет Бутина.

Напомним, что Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу "Ив Роше", негативно воспринял визит к нему Марии Бутиной.

Сторонники оппозиционера рассказали: "Вместо врача, в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал её перед строем заключённых, называя паразиткой и обслугой власти воров".

Позднее её отец, Валерий Бутин, заявил, что его дочь может подать в суд на Алексея Навального за оскорбления.

Сама Бутина побывала несколько лет назад в американской тюрьме. В 2018 году в США Бутину обвинили в том, что она работает на РФ в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, девушка "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. В октябре 2019-го девушку освободили. Сейчас она входит в состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Общественную палату РФ.