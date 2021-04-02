Пятница, 2 Апрель, 16:39

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,81
€ 88,95
4°


4563056 +8792
Обь
0см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка мэра Бийска Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Отец Марии Бутиной пригрозил Навальному судом

, ИА "Амител"
По словам Валерия Бутина, оппозиционеру надо лечиться
Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отец уроженки Алтайского края Марии Бутиной, Валерий Бутин, не исключил, что его дочь может подать в суд на Алексея Навального за оскорбления. Об этом сообщает Daily Storm.

"Если человек невменяемый – ну что с него взять?! Ему лечиться надо. Если он действительно такое говорил – стоит судиться. Этот господин не отличается ни вежливостью, ни культурой. Он позволял себе ветеранов обзывать. Что взять с больного человека?!" – заявил Бутин.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу "Ив Роше", негативно воспринял визит к нему уроженки Алтайского края Марии Бутиной. Сторонники оппозиционера в Telegram-канале рассказали: "Вместо врача, в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал её перед строем заключённых, называя паразиткой и обслугой власти воров".

Материалы по теме

 


 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.04.2021 10:48
гость

Выборы покажут кто есть кто!

2.04.2021 10:51
- гость -

2.04.2021 10:48
гость

Вот же святая наивность. Выборы-то будут, и не раз, только при чем тут Навальный? ЕГО ни на одних выборах не будет)))

2.04.2021 10:51
гость

Что эту Бутину везде пиарят?? Больше некого??

2.04.2021 10:52
- гость -

2.04.2021 10:48
гость- вы верите в честные выборы ???

2.04.2021 10:54
гость

Ну Бутина сама напросилась, что она от Навального хотела? Было изначально ясно, как он отреагирует, что хотела, то и получила. Если ее в американской тюрьме догола раздевали, она хотела узнать, не применяется ли это к Навальному? Ну так он не скажет даже если его изнасилуют. Иначе он потом в президенты баллотироваться не сможет

2.04.2021 10:55
гость

Что эту Бутину везде пиарят?? Больше некого??

Еще Навального пиарят. А про Платошкина молчат, хотя он единственный кого посадили по политической статье

2.04.2021 10:58
московский гость

А Навальный не звал ее" к себе !!! так кому надо лечиться ????

2.04.2021 10:59
- гость -

Мария Бутина курирует места заключения как член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека.Либерасты, у которых всё через задницу, заявляют что она пиарится )

2.04.2021 10:59
- гость -

Цель у провокаций проводимых Столтенбергом, Украиной, ололешей и прочими одна - это изолировать Россию и оставить ее на едине с собственными проблемами.

2.04.2021 11:06
- гость -

Еще один подключился к травле Навального, очевидно достойный человек, успокоятся только когда Алексея добьют...

2.04.2021 11:06
гость

Специалистка по тюрьмам вместе симоньянила симоньянила, ай не получилось! надо обратно в тюрягу сша попасть?

2.04.2021 11:12
АБОРИГЕН

Очередная провокация прокремлевской камарильи. Подослать проститутку и попытаться спровоцировать. Алексей молодец не поддался, просто назвал вещи своими именами.
Надо было воспитывать дочь лучше.

2.04.2021 11:13
- гость -

то 11:06====Тютя,так уполномоченные по правам человек травят зэков по зонам?Или у тебя что-то головой?

2.04.2021 11:16
- гость -

С отцом мариибутиной разобрались, он занимает должность отцамариибутиной, а с Марией то что? Она до сих пор желает раздать оружие россиянам?

2.04.2021 11:16
гость

Мария Бутина курирует места заключения как член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека

Понятно. Но наверное правильно бы было если бы в экспертный совет входили, например, представители разных партий, в том числе, которые оппонируют друг другу. И приезжало бы несколько человек, для объективности. Например, на зону к Фургала с Бутиной обязательно приезжали бы от ЛДПР. А к Платошкину - от КПРФ и "За новый социализм". К Навальному - кто-нибудь из партии Касьянова и Ходорковского

2.04.2021 11:18
- гость -

А в чем Навальный не прав? Отец Бутиной видать не понимает, что такое девичья честь и воспитал не так как надо

2.04.2021 11:20
- гость -

2.04.2021 11:13
- гость -

Убогий - речь идет об отце этой проститутки! Заметь она пиндосам подмахивала, нашим партнерам...

2.04.2021 11:23
гость

какая прелесть !!!

2.04.2021 11:23
- гость -

2.04.2021 11:13
- гость -
Этих УпалНамоченных развели по разным темам походу специально, чтобы всё на них и тормозилось!!

2.04.2021 11:25
- гость -

Правильно отец сказал. Ни культуры ни воспитания. Такое не лечится только.

2.04.2021 11:26
- гость -

Что удивительно , всем находят должности

2.04.2021 11:26
- гость -


2.04.2021 10:59
- гость -

Цель у провокаций проводимых Столтенбергом, Украиной, ололешей и прочими одна - это изолировать Россию и оставить ее на едине с собственными проблемами.
_______________

Заграница нам поможет!
А сами не можем?

2.04.2021 11:26
AntonTM

Отец прав. Алексей за языком не следит. Раньше за ним такое не замечал, а после "немецкого лечения" ведёт себя как "базарная баба"...

2.04.2021 11:28
- гость -

Отец Марии Бутиной пригрозил Навальному судом (с)

ОТЕЦ? причем тут отец? кто эта некрасивая дама? кто ее отец? о чем новость-то? какая-то женщина орала в тюрьме у Навального, так? и отец этой женщины обиделся и решил подать в суд на Навального, так?
Логика покинула эту страну

2.04.2021 11:29
- гость -

какая-то женщина орала в тюрьме

Её Алешей звать.

2.04.2021 11:32
Нонсенс

Шалава учит людей жизни.

2.04.2021 11:32
гость

Не каждую женщину в тюрьму с проверкой пустят, для этого создали создали совет при уполномоченном по правам человека. Только надо чтобы в него оппозиционеры входили. Посадили Платошкина, от его партии должен быть проверяющий. Посадили Навального, должен быть проверяющий от США

2.04.2021 11:33
гость

какая-то женщина орала в тюрьме

Её Алешей звать

Жестко

2.04.2021 11:34
гость

Шалава учит людей жизни

Её Алешей звать

2.04.2021 11:34
- гость -

11:16
------------------------------------------------
Причём здесь партии?Навальный осуждён за воровство и мошенничество.А в тюрьме он оказался за многократные нарушения условного режима.

2.04.2021 11:36
гость

2.04.2021 11:34
- гость -
Причём здесь партии?Навальный осуждён за воровство и мошенничество.А в тюрьме он оказался за многократные нарушения условного режима

Я же написал, для объективности. Бутина от ЕР, а с ней представитель от оппозиции, объективно разобрались, надо лечить или уже лечат

2.04.2021 11:37
- гость -

какая-то женщина орала в тюрьме

Её Алешей звать.
Да просто Алёша несчастная, затурканная баба.Понять, и простить.

2.04.2021 11:37
- гость -

вошкотня началась

2.04.2021 11:39
гость

Да просто Алёша несчастная, затурканная баба

Ну и что, лечить должны всех. Людьми надо оставаться, независимо от политики

2.04.2021 11:40
- гость -

2.04.2021 11:34
- гость -

Именно так!

2.04.2021 11:41
- гость -

2.04.2021 11:34
- гость -

Именно так!

2.04.2021 11:41
- гость -

Ну и семейка. Дочь - потаскуха. Отец - тоже проституирующий паразит.

2.04.2021 11:42
- гость -

Интересно, а что стало с американским хорьком мариибутиной? Он же вроде сидит? Она не хочет навестить его?

2.04.2021 11:43
гость

Дочь - потаскуха. Отец - тоже проституирующий паразит

Её Алешей звать. Отца - Толей

2.04.2021 11:43
- гость -

То есть на старого американского шпильщика дед не хочет в суд подать
Вырастил шалавку, теперь по судам остаётся бегать

2.04.2021 11:43
- гость -

К Алексею,божьему человеку,толпа в тюрьму из представителей разных партий и к другим жуликам и мошенникам по нескольку.Чем они-то хуже?вы это предлагаете?

2.04.2021 11:45
гость

Когда из США начнут навещать своего хорька, к ним Бутина поедет. И то вряд ли. Они ее там опять посадят и догола будут раздевать. Придется хорька раздевать и на Бутину менять

2.04.2021 11:47
гость

К Алексею,божьему человеку,толпа в тюрьму из представителей разных партий и к другим жуликам и мошенникам по нескольку.Чем они-то хуже?вы это предлагаете?

Ну да, проверяется ведь не конкретно Алексей, а зона в целом. И жалобы конкретных Алексеев

2.04.2021 11:48
- гость -

13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. 26 апреля 2019 года приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока и депортации Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года
--------
Героиня

2.04.2021 11:49
гость

Вырастил шалавку, теперь по судам остаётся бегать

Её Алешей звать. Его - Толей

2.04.2021 11:49
- гость -

В 2010 году Бутина, которая с детства любила оружие и сама отлично стреляла, выступила основателем общественной организации «Право на оружие». Заявленными целями организации указаны смягчение законодательства в области ношения огнестрельного оружия. Организация провела ряд публичных акций и съездов, в которых приняли участие до 100 активистов легализации оборота оружия разных политических взглядов — от коммунистов до националистов и анархистов. Среди членов движения оказался единственный политик федерального масштаба, сенатор Торшин, оказывающий движению финансовую и информационную поддержку
------
Эх, сейчас бы каждого россиянина вооружить. Маша с детства любила стволы, в том числе и американские.

2.04.2021 11:51
гость

тварь

2.04.2021 11:53
- гость -

Потаскуха, каких пруд пруди на западе. Их всех опекает и курирует то, что там называют "русско-чекистская мафия". Занимаются проституцией и распространением наркотиков.

2.04.2021 11:53
- гость -

В электронной переписке Бутиной следствие обнаружило контакты с несколькими лицами, которых в США считают агентами Федеральной Службы Безопасности, также была зафиксирована её встреча с послом РФ в США[30]. Следствием было установлено, что Мария обсуждала с «русскими олигархами» бюджет своего путешествия в США[23][31]. Финансовую поддержку Бутиной и её организации «Право на оружие» в течение ряда лет оказывал российский миллиардер Константин Николаев (совладелец одной из крупнейших российских железнодорожных компаний Globaltrans, соучредитель московской школы менеджмента «Сколково», имеющий деловые отношения с компаниями США энергетического и технологического сектора), о чём сама Бутина рассказала весной 2018 года на слушаниях в комитете сената США по разведке
------------
Всех слила. Разведчица, которую мы заслужили.

2.04.2021 11:55
- гость -

В ноябре 2018 года отец Бутиной обратился к президенту России: «Помогите! Моя дочь подвергается пыткам в американской тюрьме!»[43]. О применении пыток в американской тюрьме говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров[44]. Сама Бутина в апреле 2019 года сообщила, что пытки к ней не применялись, однако её длительное время содержали в условиях изоляции и психологически ей было тяжело
----------
Памагити! Памагити, Маше надо выйти! - кричал её папанька!

2.04.2021 11:56
- гость -

Стоит ли удивляться, что после подобных потаскух на западе русских женщин иначе как проститутками не называют, а русских мужчин всех поголовно считают бандитами.

2.04.2021 11:58
- гость -

Пустобрюхая уродилась доча
На себя пусть в суды подаёт

2.04.2021 11:59
- гость -

Похоже Анального уже на пропеллер посадили, раз такой неадекват)))

2.04.2021 12:02
Павсекакий

"Алексей за языком не следит. Раньше за ним такое не замечал, а после "немецкого лечения" ведёт себя как "базарная баба"..."
-----
Во всех расследованиях ранее он никогда не стеснялся в эпитетах. Ничего не изменилось, просто сейчас все маски сброшены, путиноиды уже не пытаясь соблюсти какие-то приличия сажают вопреки закону, цепляются за каждое слово, хотя жуликами и ворами их называют давным давно.

Интересно, папаша в суде будет доказыввть, что она не паразитка, а проститутка, т.е что она человек, оказывающий услуги, и не зря ест свой хлеб.

2.04.2021 12:06
- гость -

2.04.2021 12:02
Павсекакий, а сам то не боишься присесть рядом с алешкой за такой базар?

2.04.2021 12:06
- гость -

2.04.2021 11:34
гость
Шалава учит людей жизни

Её Алешей звать

Бутина сменила имя? или ее в американской тюрьме звали Алеша?

2.04.2021 12:07
- гость -

11:26 ну ну паре десятков для заманухи.
Вообще в нормальных странах, в том числе в КНР, значительный объем ВВП приходится на частных предпринимателей недоразвитые рабы.

2.04.2021 12:10
гость

2.04.2021 12:06
- гость -
Шалава учит людей жизни

Её Алешей звать

Бутина сменила имя? или ее в американской тюрьме звали Алеша?

Навального с детства Алешей звали. И в тюрьме ее также зовут

2.04.2021 12:20
Такие дела

Не грози Южному централу ХД

2.04.2021 12:23
Павсекакий

"Павсекакий, а сам то не боишься присесть рядом с алешкой за такой базар?"
----
Нет, я чту УК. А ты не боишься, что твоя "работа" в будущем может тебе очень плохо отрыгнуться?

2.04.2021 12:29
Обыватель

Чет давно про него не писали) Молодец, немного поскандалил - опять на слуху. Чем-то напоминает стареющих "звезд" - надо иногда подкидывать новости в желтую прессу.

2.04.2021 12:32
Алеша Бутина

Письмо папе:
Не надо было меня рожать!

2.04.2021 12:35
- гость -

А ты не боишься, что твоя "работа" в будущем может тебе очень плохо отрыгнуться?

Путинские петушки думать об этом не могут, у них мозга нет.

2.04.2021 12:37
- гость -

2.04.2021 12:23
Павсекакий, УК надо не только чтить, но и читать время от времени, тем более тебе.Ой как пригодится!Многое уразумеешь за сим занятием, прикладывая ответственность по некоторым статьям к своим высказываниям.

2.04.2021 12:39
- гость -

Бедная Мария Бутина, даже жалко ее, ведь от нее ничего не зависит, попала что называется, и теперь просто орудие в чужих руках. То в тюрьме страдала, то барнаульские питухи Алешкой обзывают, бедная.....

2.04.2021 12:41
- гость -

Ололешкины петухи о путинских петушках мечтают. Довел Путин страну...

2.04.2021 12:43
- гость -

прикладывая ответственность по некоторым статьям к своим высказываниям.

Не пугай,холуй жандарм, сам присядешь за предательство народа России.

2.04.2021 12:44
Павсекакий

"...ответственность по некоторым статьям к своим высказываниям."
------
Ну давай конкретные статьи, "знаток". Обсудим.

2.04.2021 12:45
- гость -

Бедная Мария Бутина, даже жалко ее, ведь от нее ничего не зависит, попала что называется, и теперь просто орудие в чужих руках.
------
На Раша Тудей, вообще-то, оклады и гонорары миллионные!
Это для детей у нас на медицину денег нет, а на подобных этой потаскухе продажных ведущих денег всегда - навалом!

2.04.2021 12:47
- гость -

очень метко и точно Навальный про эту даму

2.04.2021 12:50
она

Бутина тут единственная , кто может сравнить условия содержания в тюрьме америки и России. Нет ничего удивительного, что приехала посмотреть на условия содержания берлинского пациента. А условия оказались вполне приличными, никаких пыток и прочего ада. Очередная ложь Алешика разоблачена.Отсюда все оскорбления и возмущения.
Пациент просто обиженный дурак на службе западных спецслужб, к тому же человечишка так себе.

2.04.2021 12:53
- гость -

Это навальный холуй западный. Кто как обзывается тот так называется.
Кстати, сиделец всех людей видит в дурном свете, видно кукушка у него и правда поехала.

2.04.2021 12:55
- гость -

Один Павсекакий везде. В Киеве сегодня аванс инфовоенам.

2.04.2021 12:56
- гость -


Бутина тут единственная , кто может сравнить условия содержания в тюрьме америки и России.
------
Знаю уроженку Барнаула, которая успешно окончила магистратуру в берлинском университете Гумбольта и в Калифорнии в университете Беркли. Помимо русского в совершенстве владеет ещё тремя языками - английским, немецким, французским.
Почему знания таких и их сравнения различных систем образования у нас в стране никому не интересны?

2.04.2021 13:05
- гость -

2.04.2021 12:02
Павсекакий
Интересно, папаша в суде будет доказыввть, что она не паразитка, а проститутка,

кто ты, ка ка ш ка недоделанная чтобы женщин так называть.

2.04.2021 13:07
- гость -

2.04.2021 12:56
- гость -
тех, кто учился в магистратурах за рубежом много. Они вполне себе получили опыт зарубежного образования, но вероятно не сидели в тюрьме америки.
так что разговор ни о чем.

2.04.2021 13:13
Павсекакий

"...чтобы женщин так называть."
----
Я лично её никак не назвал, мне интересно как папаша опровергнет тезис Навального. Ведь пооститутка это всё же лучше, чем паразит.
Может вы поведаете, что она делала в США с сенатором и зачем, почему всех сдала? И за что её отпустили раньше положенного?

2.04.2021 13:13
- гость -

12:50
она
Хочешь быть как она? Тогда тебе нужно пожить с американским сенатором, со всеми вытекающими.

2.04.2021 13:14
- гость -

Что то не наблюдалось в БарнАуле митингов в поддержку давалки-бутиной в отличии от навального

2.04.2021 13:15
- гость -

ятно не сидели в тюрьме америки.
------
А что, совершение уголовных преступлений где бы то ни было у нас в стране теперь считается доблестью?
Россия, между прочим, является подписантом международных договоров и соглашений в области защиты правопорядка и юриспруденции.
Потаксуха же лишь нанесла моральный урон международному облику нашей страны и русских женщин.

2.04.2021 13:17
- гость -

кстати знание европейских и английского не такое уж достижение. Во французском даже написание многих слов такое же как в английском, только читаются по другому.

2.04.2021 13:19
Анна

Не хочу вообще ничего слышать про эту некрасивую и неинтересную даму по фамилии Бутина. Бесит. Сколько платят редактору, чтобы ее вообще упоминали в статьях?((((((((

2.04.2021 13:21
- гость -

2.04.2021 13:15
- гость -
про какие международные соглашения ты тут лапочешь?
все соглашения запад создает чтобы их выполняли партнеры, а они сами оставляют за собой право нарушать как хотят. Или ты ослепло?

2.04.2021 13:29
- гость -

Жалко батю
Хотел сына, родил давалку беспорядочную

2.04.2021 13:31
- гость -

2.04.2021 13:29
- гость -
Это ты про себя?И не стыдно выносить сор из своей избы на весь мир честной?

2.04.2021 13:40
- гость -

Огромная разница между взрослым вешающим лапшу и ребенком которого 150 раз было сказано не трогать ибо будут последствия.

2.04.2021 13:44
-гость-

У окружающих невозникло подозрение что аватар "АБОРИГЕНТ" еще тот провакатор, сколько не пишит высказываний про власть в сети, так еще на свободе

2.04.2021 13:47
- гость -

А что, про эту власть или только хорошо или никак? Она умерла?

2.04.2021 13:48
- гость -

13:31
- гость -
Спокойно, папаша, он всё правильно написал.

2.04.2021 13:54
- гость -

По всем понятиям эта бутина всего лишь навсего уголовница.

2.04.2021 13:58
- гость -

2.04.2021 13:48
- гость -
Ну не знаю, стоит ли горе семейное выносить на всеобщее обозрение.У его отца такая трагедь, а он-нате вам, пожалте об себе не стесняясь пишет.Фу на него.

2.04.2021 14:12
Итальянец

Девка, кстати, симпатичная. Жаль по скользкой дорожке пошла.

2.04.2021 14:18
- гость -

90 комментариев за три часа)))
Украинско-пиндосские тролли спорят с кремлевскими))

А обычным людям пофигу. Им бы трамваи новые закупили, коммуналка чтоб с бензином не росла, да пенсию чтобы подняли побольше. Если начнется то не будет там в лидерах ни Бутиной ни Навального. Какой нибудь Вольдемар Ульянович Венин сифиличный выползет, про которого никто и знать не знал

2.04.2021 14:19
Гость


Жалко батю
Хотел сына, родил давалку беспорядочную

Не жалей его, гуамно тоже приличное. Они как та яблоня и яблоко.

2.04.2021 14:38
Павсекакий

"Украинско-пиндосские тролли спорят с кремлевскими))"
----
А тут ты такой весь в белом, наблюдаешь за схваткой, "сидя на красивом холме"?

"коммуналка чтоб с бензином не росла, да пенсию чтобы подняли побольше."
-----
А это само по себе бе должно случаться или надо что-то делать?
Ведь тарифы на коммуналку и акцизы, налоги пенсии утаерждает путинское едро, а всех, кто им перечит, автоматически записывают в "хохлы" или "пропиндосы".
Пора бы уж определяться, батенька. Но сдаётся мне, что ты просто хитровыделанный тролль, решивший зайти с другой стороны.

2.04.2021 15:00
- гость -

2.04.2021 13:44
-гость-
У окружающих невозникло подозрение что аватар "АБОРИГЕНТ"

я давно на это намекаю

2.04.2021 15:07
- гость -

2.04.2021 14:38
Павсекакий

А че определяться то?
Вот, например, сюжет с Фургалом. Много его вообще знало до хабаровских событий? Просто вспыхнул огнем на ровном месте и по популярности с ровного места Навального нагнал. Поэтому борьба с Навальным в целях сохранения власти ровным счетом ничего не дает. Поэтому глупо сусолить это

2.04.2021 15:12
- гость -

2.04.2021 12:50
она
+10000000000000!!!

2.04.2021 15:15
ит-цу больше не наливать

2.04.2021 14:12
Итальянец
Как известно, «Некрасивых женщин не бывает — бывает мало водки»

2.04.2021 15:20
- гость -

2.04.2021 12:50
она
Бутина тут единственная , кто может сравнить условия содержания в тюрьме америки и России. Нет ничего удивительного, что приехала посмотреть на условия содержания берлинского пациента. А условия оказались вполне приличными, никаких пыток и прочего ада.
--------------------------------
Именно так! Бутину пытали, в американской тюрьме не давали жрать по ночам жареных куриц, как у мамы в Барнауле

2.04.2021 15:38
Иsтина

И зачем я всё это прочитал???

2.04.2021 15:50
Павсекакий

"А че определяться то?"
-----
Ты ж про коммуналку, бензин и пенсии написал - я тебя за язык не тянул. Кто за это в ответе? Навальный? Фургал? Пропиндосы? Или власть и их партия?

"Бутина тут единственная , кто может сравнить условия содержания в тюрьме америки и России."
-----
А она и в России успела посидеть? Если нет, то как она может сравнить?

2.04.2021 16:01
гость

Статья ни о чём.

2.04.2021 16:07
AntonTM

2.04.2021 15:38
Иsтина
И зачем я всё это прочитал???

Не ты/вы один/одна задаёте себе этот вопрос )))

2.04.2021 16:34
- гость -

Пришел бы к нему так же гостем и сделал бы ему маваси гери.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
16:31
Александр Гинцбург заявил, что победить пандемию к осени невозможно 0
16:19
Двухэтажный пентхаус сдают в Барнауле за 107 тыс. рублей в месяц 1
16:08
Порядка 7 тыс. заявлений на приём в первый класс подали в Алтайском крае 0
15:54
Почти 8,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:44
В России предложили наказывать за героизацию преступников в СМИ и фильмах 5
15:32
Повышение пенсий коснётся более 78 тысяч жителей Алтайского края 1
15:20
Глава Ростуризма заявила, что с удовольствием будет возвращаться на Алтай 2
15:06
Минздрав разобрался с "ошибочной" вакцинацией от ковида в барнаульской больнице 2
14:56
СМИ: барнаульский школьник пригрозил устроить "мясо в школе" из-за двойки за контрольную 3
14:43
Валун рухнул на барнаульского спортсмена во время соревнований в Пакистане 1
14:30
Какие ещё странные заявления делал мэр Бийска, который "уходил" в отставку 4
14:17
Жалобы на несправедливость. Алтайский думец Терентьев провёл приём граждан 3
14:03
Лукашенко заявил, что россияне и белорусы заинтересованы в дальнейшем объединении 3
13:55
Два новых случая COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
13:45
В России нашли способ списать долги по кредитам 1
13:32
Пранк зашёл далеко. Кто такой Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП в центре Москвы 15
13:18
Врач объяснил, чем опасно длительное воздержание от секса 12
13:04
Уходя – не уходи. Почему мэр Бийска Студеникин больше не собирается в отставку 4
12:56
Четверть россиян вынуждены работать во время отпуска 9
12:44
Врачи продолжили делать операцию, несмотря на пожар в кардиоцентре Приамурья 0
12:31
Молодой барнаулец хотел отправиться в виртуальную реальность, но остался без денег 1
12:17
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 5
12:06
В Новоалтайске обнаружили четыре случая незаконного подключения к газу 0
11:54
СМИ: телеведущий Кирилл Гусев станет главой исполкома барнаульского отделения ЕР 1
11:40
Арест Стеллы Штань, парковка за 22 млн и новый корпус АГУ. Главное за неделю 2
11:30
Ноутбуки могут подорожать в России в ближайшее время 1
11:19
Стоп-кадр. Максимальная защита от коронавируса в автобусе 2
11:05
По пути с айти: как стать программистом, если у тебя гуманитарный склад ума 1
10:55
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:42
Отец Марии Бутиной пригрозил Навальному судом 105
10:28
Мэр Бийска Александр Студеникин передумал уходить в отставку 15
10:20
Нейрососудистое отделение модернизируют в районной больнице на Алтае 0
10:07
Общегородской субботник пройдёт в Барнауле 23 апреля 4
09:56
Количество желающих заработать на инвестсчетах в Алтайском крае удвоилось 0
09:43
Диетолог развеял популярные мифы о причинах полноты 0
09:31
В Барнауле задержали любителя "обнести" магазины и ломбарды 1
09:17
Верховный суд отказался отменять антиковидные ограничительные меры 0
09:07
Росомаха попала в объектив фотоловушки в алтайском национальном парке 0
08:56
На скандального пранкера Эдварда Била завели уголовное дело за массовое ДТП в Москве 18
08:40
Диетолог назвала полезные для печени продукты 1
08:28
Топ-6 сериалов весны-2021 с высоким рейтингом. Что смотреть, когда не хочется гулять 1
08:15
Точка напряжения. "Мария-Ра" показала проект 16-этажной "свечки" на Красноармейском 53
08:02
Число звонков о детском насилии на телефон доверия выросло в Алтайском крае 1
07:48
55-летняя Элизабет Хёрли предстала на фото совсем без одежды 18
07:20
Куда чаще всего летят на отдых жители Алтайского края весной 2021 года? 0
07:01
Навальный назвал уроженку Барнаула Бутину "паразиткой" 93
06:47
"Для них даже санатория нет": как в Алтайском крае живут люди с аутизмом 2
06:34
"Я буду легитимным ещё долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко 4
06:17
Смены по 14 дней и никаких родителей. Как будут работать летние лагеря на Алтае? 2
06:03
До +7 градусов обещают в Алтайском крае 2 апреля 0
23:55
Такой день. Уголовные дела против алтайских политиков и голый "забег" в центре Барнаула 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.