Отец Марии Бутиной пригрозил Навальному судом

Отец уроженки Алтайского края Марии Бутиной, Валерий Бутин, не исключил, что его дочь может подать в суд на Алексея Навального за оскорбления. Об этом сообщает Daily Storm.

"Если человек невменяемый – ну что с него взять?! Ему лечиться надо. Если он действительно такое говорил – стоит судиться. Этот господин не отличается ни вежливостью, ни культурой. Он позволял себе ветеранов обзывать. Что взять с больного человека?!" – заявил Бутин.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу "Ив Роше", негативно воспринял визит к нему уроженки Алтайского края Марии Бутиной. Сторонники оппозиционера в Telegram-канале рассказали: "Вместо врача, в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал её перед строем заключённых, называя паразиткой и обслугой власти воров".



