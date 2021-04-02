Отец Марии Бутиной пригрозил Навальному судом

Отец уроженки Алтайского края Марии Бутиной, Валерий Бутин, не исключил, что его дочь может подать в суд на Алексея Навального за оскорбления. Об этом сообщает Daily Storm.
"Если человек невменяемый – ну что с него взять?! Ему лечиться надо. Если он действительно такое говорил – стоит судиться. Этот господин не отличается ни вежливостью, ни культурой. Он позволял себе ветеранов обзывать. Что взять с больного человека?!" – заявил Бутин.
Ранее сообщалось, что Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу "Ив Роше", негативно воспринял визит к нему уроженки Алтайского края Марии Бутиной. Сторонники оппозиционера в Telegram-канале рассказали: "Вместо врача, в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал её перед строем заключённых, называя паразиткой и обслугой власти воров".
Комментарии
Выборы покажут кто есть кто!
2.04.2021 10:48
гость
Вот же святая наивность. Выборы-то будут, и не раз, только при чем тут Навальный? ЕГО ни на одних выборах не будет)))
Что эту Бутину везде пиарят?? Больше некого??
2.04.2021 10:48
гость- вы верите в честные выборы ???
Ну Бутина сама напросилась, что она от Навального хотела? Было изначально ясно, как он отреагирует, что хотела, то и получила. Если ее в американской тюрьме догола раздевали, она хотела узнать, не применяется ли это к Навальному? Ну так он не скажет даже если его изнасилуют. Иначе он потом в президенты баллотироваться не сможет
Что эту Бутину везде пиарят?? Больше некого??
Еще Навального пиарят. А про Платошкина молчат, хотя он единственный кого посадили по политической статье
А Навальный не звал ее" к себе !!! так кому надо лечиться ????
Мария Бутина курирует места заключения как член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека.Либерасты, у которых всё через задницу, заявляют что она пиарится )
Цель у провокаций проводимых Столтенбергом, Украиной, ололешей и прочими одна - это изолировать Россию и оставить ее на едине с собственными проблемами.
Еще один подключился к травле Навального, очевидно достойный человек, успокоятся только когда Алексея добьют...
Специалистка по тюрьмам вместе симоньянила симоньянила, ай не получилось! надо обратно в тюрягу сша попасть?
Очередная провокация прокремлевской камарильи. Подослать проститутку и попытаться спровоцировать. Алексей молодец не поддался, просто назвал вещи своими именами.
Надо было воспитывать дочь лучше.
то 11:06====Тютя,так уполномоченные по правам человек травят зэков по зонам?Или у тебя что-то головой?
С отцом мариибутиной разобрались, он занимает должность отцамариибутиной, а с Марией то что? Она до сих пор желает раздать оружие россиянам?
Мария Бутина курирует места заключения как член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека
Понятно. Но наверное правильно бы было если бы в экспертный совет входили, например, представители разных партий, в том числе, которые оппонируют друг другу. И приезжало бы несколько человек, для объективности. Например, на зону к Фургала с Бутиной обязательно приезжали бы от ЛДПР. А к Платошкину - от КПРФ и "За новый социализм". К Навальному - кто-нибудь из партии Касьянова и Ходорковского
А в чем Навальный не прав? Отец Бутиной видать не понимает, что такое девичья честь и воспитал не так как надо
2.04.2021 11:13
- гость -
Убогий - речь идет об отце этой проститутки! Заметь она пиндосам подмахивала, нашим партнерам...
какая прелесть !!!
2.04.2021 11:13
- гость -
Этих УпалНамоченных развели по разным темам походу специально, чтобы всё на них и тормозилось!!
Правильно отец сказал. Ни культуры ни воспитания. Такое не лечится только.
Что удивительно , всем находят должности
2.04.2021 10:59
- гость -
Цель у провокаций проводимых Столтенбергом, Украиной, ололешей и прочими одна - это изолировать Россию и оставить ее на едине с собственными проблемами.
_______________
Заграница нам поможет!
А сами не можем?
Отец прав. Алексей за языком не следит. Раньше за ним такое не замечал, а после "немецкого лечения" ведёт себя как "базарная баба"...
Отец Марии Бутиной пригрозил Навальному судом (с)
ОТЕЦ? причем тут отец? кто эта некрасивая дама? кто ее отец? о чем новость-то? какая-то женщина орала в тюрьме у Навального, так? и отец этой женщины обиделся и решил подать в суд на Навального, так?
Логика покинула эту страну
какая-то женщина орала в тюрьме
Её Алешей звать.
Шалава учит людей жизни.
Не каждую женщину в тюрьму с проверкой пустят, для этого создали создали совет при уполномоченном по правам человека. Только надо чтобы в него оппозиционеры входили. Посадили Платошкина, от его партии должен быть проверяющий. Посадили Навального, должен быть проверяющий от США
какая-то женщина орала в тюрьме
Её Алешей звать
Жестко
Шалава учит людей жизни
Её Алешей звать
11:16
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Причём здесь партии?Навальный осуждён за воровство и мошенничество.А в тюрьме он оказался за многократные нарушения условного режима.
2.04.2021 11:34
- гость -
Причём здесь партии?Навальный осуждён за воровство и мошенничество.А в тюрьме он оказался за многократные нарушения условного режима
Я же написал, для объективности. Бутина от ЕР, а с ней представитель от оппозиции, объективно разобрались, надо лечить или уже лечат
какая-то женщина орала в тюрьме
Её Алешей звать.
Да просто Алёша несчастная, затурканная баба.Понять, и простить.
вошкотня началась
Да просто Алёша несчастная, затурканная баба
Ну и что, лечить должны всех. Людьми надо оставаться, независимо от политики
2.04.2021 11:34
- гость -
Именно так!
2.04.2021 11:34
- гость -
Именно так!
Ну и семейка. Дочь - потаскуха. Отец - тоже проституирующий паразит.
Интересно, а что стало с американским хорьком мариибутиной? Он же вроде сидит? Она не хочет навестить его?
Дочь - потаскуха. Отец - тоже проституирующий паразит
Её Алешей звать. Отца - Толей
То есть на старого американского шпильщика дед не хочет в суд подать
Вырастил шалавку, теперь по судам остаётся бегать
К Алексею,божьему человеку,толпа в тюрьму из представителей разных партий и к другим жуликам и мошенникам по нескольку.Чем они-то хуже?вы это предлагаете?
Когда из США начнут навещать своего хорька, к ним Бутина поедет. И то вряд ли. Они ее там опять посадят и догола будут раздевать. Придется хорька раздевать и на Бутину менять
К Алексею,божьему человеку,толпа в тюрьму из представителей разных партий и к другим жуликам и мошенникам по нескольку.Чем они-то хуже?вы это предлагаете?
Ну да, проверяется ведь не конкретно Алексей, а зона в целом. И жалобы конкретных Алексеев
13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. 26 апреля 2019 года приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока и депортации Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года
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Героиня
Вырастил шалавку, теперь по судам остаётся бегать
Её Алешей звать. Его - Толей
В 2010 году Бутина, которая с детства любила оружие и сама отлично стреляла, выступила основателем общественной организации «Право на оружие». Заявленными целями организации указаны смягчение законодательства в области ношения огнестрельного оружия. Организация провела ряд публичных акций и съездов, в которых приняли участие до 100 активистов легализации оборота оружия разных политических взглядов — от коммунистов до националистов и анархистов. Среди членов движения оказался единственный политик федерального масштаба, сенатор Торшин, оказывающий движению финансовую и информационную поддержку
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Эх, сейчас бы каждого россиянина вооружить. Маша с детства любила стволы, в том числе и американские.
тварь
Потаскуха, каких пруд пруди на западе. Их всех опекает и курирует то, что там называют "русско-чекистская мафия". Занимаются проституцией и распространением наркотиков.
В электронной переписке Бутиной следствие обнаружило контакты с несколькими лицами, которых в США считают агентами Федеральной Службы Безопасности, также была зафиксирована её встреча с послом РФ в США[30]. Следствием было установлено, что Мария обсуждала с «русскими олигархами» бюджет своего путешествия в США[23][31]. Финансовую поддержку Бутиной и её организации «Право на оружие» в течение ряда лет оказывал российский миллиардер Константин Николаев (совладелец одной из крупнейших российских железнодорожных компаний Globaltrans, соучредитель московской школы менеджмента «Сколково», имеющий деловые отношения с компаниями США энергетического и технологического сектора), о чём сама Бутина рассказала весной 2018 года на слушаниях в комитете сената США по разведке
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Всех слила. Разведчица, которую мы заслужили.
В ноябре 2018 года отец Бутиной обратился к президенту России: «Помогите! Моя дочь подвергается пыткам в американской тюрьме!»[43]. О применении пыток в американской тюрьме говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров[44]. Сама Бутина в апреле 2019 года сообщила, что пытки к ней не применялись, однако её длительное время содержали в условиях изоляции и психологически ей было тяжело
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Памагити! Памагити, Маше надо выйти! - кричал её папанька!
Стоит ли удивляться, что после подобных потаскух на западе русских женщин иначе как проститутками не называют, а русских мужчин всех поголовно считают бандитами.
Пустобрюхая уродилась доча
На себя пусть в суды подаёт
Похоже Анального уже на пропеллер посадили, раз такой неадекват)))
"Алексей за языком не следит. Раньше за ним такое не замечал, а после "немецкого лечения" ведёт себя как "базарная баба"..."
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Во всех расследованиях ранее он никогда не стеснялся в эпитетах. Ничего не изменилось, просто сейчас все маски сброшены, путиноиды уже не пытаясь соблюсти какие-то приличия сажают вопреки закону, цепляются за каждое слово, хотя жуликами и ворами их называют давным давно.
Интересно, папаша в суде будет доказыввть, что она не паразитка, а проститутка, т.е что она человек, оказывающий услуги, и не зря ест свой хлеб.
2.04.2021 12:02
Павсекакий, а сам то не боишься присесть рядом с алешкой за такой базар?
2.04.2021 11:34
гость
Шалава учит людей жизни
Её Алешей звать
Бутина сменила имя? или ее в американской тюрьме звали Алеша?
11:26 ну ну паре десятков для заманухи.
Вообще в нормальных странах, в том числе в КНР, значительный объем ВВП приходится на частных предпринимателей недоразвитые рабы.
2.04.2021 12:06
- гость -
Шалава учит людей жизни
Её Алешей звать
Бутина сменила имя? или ее в американской тюрьме звали Алеша?
Навального с детства Алешей звали. И в тюрьме ее также зовут
Не грози Южному централу ХД
"Павсекакий, а сам то не боишься присесть рядом с алешкой за такой базар?"
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Нет, я чту УК. А ты не боишься, что твоя "работа" в будущем может тебе очень плохо отрыгнуться?
Чет давно про него не писали) Молодец, немного поскандалил - опять на слуху. Чем-то напоминает стареющих "звезд" - надо иногда подкидывать новости в желтую прессу.
Письмо папе:
Не надо было меня рожать!
А ты не боишься, что твоя "работа" в будущем может тебе очень плохо отрыгнуться?
Путинские петушки думать об этом не могут, у них мозга нет.
2.04.2021 12:23
Павсекакий, УК надо не только чтить, но и читать время от времени, тем более тебе.Ой как пригодится!Многое уразумеешь за сим занятием, прикладывая ответственность по некоторым статьям к своим высказываниям.
Бедная Мария Бутина, даже жалко ее, ведь от нее ничего не зависит, попала что называется, и теперь просто орудие в чужих руках. То в тюрьме страдала, то барнаульские питухи Алешкой обзывают, бедная.....
Ололешкины петухи о путинских петушках мечтают. Довел Путин страну...
прикладывая ответственность по некоторым статьям к своим высказываниям.
Не пугай,холуй жандарм, сам присядешь за предательство народа России.
"...ответственность по некоторым статьям к своим высказываниям."
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Ну давай конкретные статьи, "знаток". Обсудим.
Бедная Мария Бутина, даже жалко ее, ведь от нее ничего не зависит, попала что называется, и теперь просто орудие в чужих руках.
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На Раша Тудей, вообще-то, оклады и гонорары миллионные!
Это для детей у нас на медицину денег нет, а на подобных этой потаскухе продажных ведущих денег всегда - навалом!
очень метко и точно Навальный про эту даму
Бутина тут единственная , кто может сравнить условия содержания в тюрьме америки и России. Нет ничего удивительного, что приехала посмотреть на условия содержания берлинского пациента. А условия оказались вполне приличными, никаких пыток и прочего ада. Очередная ложь Алешика разоблачена.Отсюда все оскорбления и возмущения.
Пациент просто обиженный дурак на службе западных спецслужб, к тому же человечишка так себе.
Это навальный холуй западный. Кто как обзывается тот так называется.
Кстати, сиделец всех людей видит в дурном свете, видно кукушка у него и правда поехала.
Один Павсекакий везде. В Киеве сегодня аванс инфовоенам.
Бутина тут единственная , кто может сравнить условия содержания в тюрьме америки и России.
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Знаю уроженку Барнаула, которая успешно окончила магистратуру в берлинском университете Гумбольта и в Калифорнии в университете Беркли. Помимо русского в совершенстве владеет ещё тремя языками - английским, немецким, французским.
Почему знания таких и их сравнения различных систем образования у нас в стране никому не интересны?
2.04.2021 12:02
Павсекакий
Интересно, папаша в суде будет доказыввть, что она не паразитка, а проститутка,
кто ты, ка ка ш ка недоделанная чтобы женщин так называть.
2.04.2021 12:56
- гость -
тех, кто учился в магистратурах за рубежом много. Они вполне себе получили опыт зарубежного образования, но вероятно не сидели в тюрьме америки.
так что разговор ни о чем.
"...чтобы женщин так называть."
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Я лично её никак не назвал, мне интересно как папаша опровергнет тезис Навального. Ведь пооститутка это всё же лучше, чем паразит.
Может вы поведаете, что она делала в США с сенатором и зачем, почему всех сдала? И за что её отпустили раньше положенного?
12:50
она
Хочешь быть как она? Тогда тебе нужно пожить с американским сенатором, со всеми вытекающими.
Что то не наблюдалось в БарнАуле митингов в поддержку давалки-бутиной в отличии от навального
ятно не сидели в тюрьме америки.
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А что, совершение уголовных преступлений где бы то ни было у нас в стране теперь считается доблестью?
Россия, между прочим, является подписантом международных договоров и соглашений в области защиты правопорядка и юриспруденции.
Потаксуха же лишь нанесла моральный урон международному облику нашей страны и русских женщин.
кстати знание европейских и английского не такое уж достижение. Во французском даже написание многих слов такое же как в английском, только читаются по другому.
Не хочу вообще ничего слышать про эту некрасивую и неинтересную даму по фамилии Бутина. Бесит. Сколько платят редактору, чтобы ее вообще упоминали в статьях?((((((((
2.04.2021 13:15
- гость -
про какие международные соглашения ты тут лапочешь?
все соглашения запад создает чтобы их выполняли партнеры, а они сами оставляют за собой право нарушать как хотят. Или ты ослепло?
Жалко батю
Хотел сына, родил давалку беспорядочную
2.04.2021 13:29
- гость -
Это ты про себя?И не стыдно выносить сор из своей избы на весь мир честной?
Огромная разница между взрослым вешающим лапшу и ребенком которого 150 раз было сказано не трогать ибо будут последствия.
У окружающих невозникло подозрение что аватар "АБОРИГЕНТ" еще тот провакатор, сколько не пишит высказываний про власть в сети, так еще на свободе
А что, про эту власть или только хорошо или никак? Она умерла?
13:31
- гость -
Спокойно, папаша, он всё правильно написал.
По всем понятиям эта бутина всего лишь навсего уголовница.
2.04.2021 13:48
- гость -
Ну не знаю, стоит ли горе семейное выносить на всеобщее обозрение.У его отца такая трагедь, а он-нате вам, пожалте об себе не стесняясь пишет.Фу на него.
Девка, кстати, симпатичная. Жаль по скользкой дорожке пошла.
90 комментариев за три часа)))
Украинско-пиндосские тролли спорят с кремлевскими))
А обычным людям пофигу. Им бы трамваи новые закупили, коммуналка чтоб с бензином не росла, да пенсию чтобы подняли побольше. Если начнется то не будет там в лидерах ни Бутиной ни Навального. Какой нибудь Вольдемар Ульянович Венин сифиличный выползет, про которого никто и знать не знал
Жалко батю
Хотел сына, родил давалку беспорядочную
Не жалей его, гуамно тоже приличное. Они как та яблоня и яблоко.
"Украинско-пиндосские тролли спорят с кремлевскими))"
----
А тут ты такой весь в белом, наблюдаешь за схваткой, "сидя на красивом холме"?
"коммуналка чтоб с бензином не росла, да пенсию чтобы подняли побольше."
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А это само по себе бе должно случаться или надо что-то делать?
Ведь тарифы на коммуналку и акцизы, налоги пенсии утаерждает путинское едро, а всех, кто им перечит, автоматически записывают в "хохлы" или "пропиндосы".
Пора бы уж определяться, батенька. Но сдаётся мне, что ты просто хитровыделанный тролль, решивший зайти с другой стороны.
2.04.2021 13:44
-гость-
У окружающих невозникло подозрение что аватар "АБОРИГЕНТ"
я давно на это намекаю
2.04.2021 14:38
Павсекакий
А че определяться то?
Вот, например, сюжет с Фургалом. Много его вообще знало до хабаровских событий? Просто вспыхнул огнем на ровном месте и по популярности с ровного места Навального нагнал. Поэтому борьба с Навальным в целях сохранения власти ровным счетом ничего не дает. Поэтому глупо сусолить это
2.04.2021 12:50
она
+10000000000000!!!
2.04.2021 14:12
Итальянец
Как известно, «Некрасивых женщин не бывает — бывает мало водки»
2.04.2021 12:50
она
Бутина тут единственная , кто может сравнить условия содержания в тюрьме америки и России. Нет ничего удивительного, что приехала посмотреть на условия содержания берлинского пациента. А условия оказались вполне приличными, никаких пыток и прочего ада.
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Именно так! Бутину пытали, в американской тюрьме не давали жрать по ночам жареных куриц, как у мамы в Барнауле
И зачем я всё это прочитал???
"А че определяться то?"
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Ты ж про коммуналку, бензин и пенсии написал - я тебя за язык не тянул. Кто за это в ответе? Навальный? Фургал? Пропиндосы? Или власть и их партия?
"Бутина тут единственная , кто может сравнить условия содержания в тюрьме америки и России."
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А она и в России успела посидеть? Если нет, то как она может сравнить?
Статья ни о чём.
2.04.2021 15:38
Иsтина
И зачем я всё это прочитал???
Не ты/вы один/одна задаёте себе этот вопрос )))
Пришел бы к нему так же гостем и сделал бы ему маваси гери.