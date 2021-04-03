За дешёвыми продуктами. Где в Барнауле работают субботние ярмарки

На пяти площадках в пяти районах города работают в субботу, 3 апреля, продовольственные ярмарки в Барнауле. Традиционно здесь можно будет приобрести свежие продукты и товары от производителей по ценам ниже рыночных. Например, тут можно купить мясо птицы, свинину и говядину, а также мясные и рыбные деликатесы; растительное масло, сладости, муку, крупы, сахар, яйца и другое.

Как напоминают в пресс-центре администрации города, участниками ярмарки становятся предприятия не только Барнаула, но и из других городов и районов Алтайского края.

Как и где работают ярмарки

Время работы: с 10 до 14 часов.

Адреса:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21.

Подробную информацию можно уточнить по телефону: 37-04-64.

В администрации города напоминают: при посещении ярмарок обязательно использовать маски. В крае продолжает действовать масочный режим.