В Алтайском крае впервые применили СВЧ-пушку в учениях с "Ярсами"

В Алтайском крае прошли масштабные учения с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Как сообщает РИА Новости, в мероприятии впервые задействовали электромагнитную пушку для уничтожения мин.

Речь идёт о машине дистанционного разминирования "Листва". По легенде учений, диверсанты заложили 20 взрывных устройств на пути следования колонны.

"Листва" обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии более 50 метров от самой трассы, – уточнили в Минобороны. – Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок".

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетный полк ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию в ходе командно-штабного учения в Алтайском крае. Манёвренные действия автономные пусковые установки совершают в тёмное время суток.

"Ярс" призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".

ПГРК "Ярс" – современный российский пусковой комплекс, оснащённый твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.