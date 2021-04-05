В Алтайском крае впервые применили СВЧ-пушку в учениях с "Ярсами"

В Алтайском крае прошли масштабные учения с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Как сообщает РИА Новости, в мероприятии впервые задействовали электромагнитную пушку для уничтожения мин.
Речь идёт о машине дистанционного разминирования "Листва". По легенде учений, диверсанты заложили 20 взрывных устройств на пути следования колонны.
"Листва" обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии более 50 метров от самой трассы, – уточнили в Минобороны. – Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок".
Ранее в Минобороны сообщили, что ракетный полк ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию в ходе командно-штабного учения в Алтайском крае. Манёвренные действия автономные пусковые установки совершают в тёмное время суток.
"Ярс" призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".
ПГРК "Ярс" – современный российский пусковой комплекс, оснащённый твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.
Комментарии
Судя по тем фактам, что комплексы "Ярс" передвигаются исключительно по федеральным трассам, был заминирован Чуйский тракт.
Водителей просят отнестись с пониманием.
Лучше бы уровень жизни подняли и зарплату увеличили
Военные всегда готовятся к прошедшей войне. Немцы в первую мировую увидев несколько британских танков паники дали. Хотя несколько лет европейская пресса писала про внедрение танков, но даже немецкая дисциплинированная армия не готовилась к войне против танков. Также британцы не готовы были к морским сражениям с немецкими подводными лодками
21 век это век экологических катастроф, а они всё к войне готовятся, рука лицо, военными учениями ухудшают экологию
сколько у ссср было этих ярсов, танков. пушек и.т.д, и что, помогло?
о какой прошлой войне тут пишут? это современная технология, большинство про такое вообще в первый раз услышало (в том числе и я)