Землетрясение произошло в Горном Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксировали в Улаганском районе Республики Алтай поздним вечером в воскресенье, 4 апреля. Об этом сообщают в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 километрах к югу от села Акташ и примерно в 228 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Согласно информации от специалистов, в эпицентре интенсивность сотрясений достигла 3,5 балла по шкале MSK-64.

Напомним, в середине марта подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксировали в 189 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Ещё одно землетрясение через несколько дней произошло неподалёку от поселка Чибит.