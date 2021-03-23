Очередное землетрясение произошло на Алтае

Неподалёку от поселка Чибит в Республике Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 26 километрах от населённого пункта, а интенсивность толчков в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксировали в 189 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Землетрясение произошло 18 марта в 08:10 по местному времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 25 километрах севернее поселка Чибит. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,5 балла.