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Очередное землетрясение произошло на Алтае

, ИА "Амител"
В эпицентре интенсивность сотрясений составила 3,8 магнитуды
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Неподалёку от поселка Чибит в Республике Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 26 километрах от населённого пункта, а интенсивность толчков в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксировали в 189 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Землетрясение произошло 18 марта в 08:10 по местному времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 25 километрах севернее поселка Чибит. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,5 балла.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.03.2021 10:57
- гость -

Во сколько?

23.03.2021 11:05
- гость -

подумаешь, до пролоббированных баллов еще далеко...

23.03.2021 11:27
- гость -

Там почти каждый день небольшие тряски.

23.03.2021 11:29
- гость -


23.03.2021 10:57
- гость -
Во сколько?

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