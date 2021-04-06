Барнаульцам, оставшимся без газа из-за аварийного дома, возобновляют подачу топлива

Подачу газа в 25 домов, отключённых из-за аварийного здания на улице 1-ой Западной, 51, возобновляют. Сотрудники ООО "Газпром газораспределение Барнаул" завершили сварочные работы и приступили к возобновлению газораспределения.

Как сообщает пресс-центр мэрии, разрушающийся дом полностью отключён от газоснабжения. Процесс восстановления подачи ресурса в квартирах занимает довольно продолжительное время, а потому жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок с сообщением о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа (из-за чего без ресурса остались 25 домов на соседних улицах), все 55 жильцов эвакуированы. Семь человек находятся в пунктах временного размещения. Остальные – у родственников.

Из-за инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".