Газ барнаульцам, попавшим под отключение из-за аварийного дома, вернут к вечеру 6 апреля

Газ в 25 зданиях, оставшихся без ресурса из-за аварийного отключения газоснабжения дома на улице 1-й Западной, 51, в Барнауле, вернут к вечеру вторника, 6 апреля. Об этом amic.ru сообщили в ООО "Газпром газораспределение Барнаул".

"В настоящее время ведутся работы по отключению участка газопровода, проходящего по фасаду аварийного дома. Работы планируется завершить до конца рабочего дня 6 апреля, после чего начнутся работы по восстановлению газоснабжения в отключенных домах", – подчеркнули в компании.

Напомним, сейчас от газоснабжения отключены следующие дома:

улица 1-я Западная, 42, 48, 47а, 49, 51;

улица Петра Сухова, 4, 8 , 10, 12, 14, 16

улица Эмилии Алексеевой, 11, 13;

улица 80-й Гвардейской Дивизии, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 63, 63а.

Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок с сообщением о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, все 55 жильцов эвакуированы. Восемь человек находятся в пунктах временного размещения. Остальные – у родственников.

Из-за инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".