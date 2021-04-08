17-летнего жителя Барнаула осудили за покушение на незаконный оборот наркотических средств. У подростка изъяли около 30 готовых к сбыту свёртков с наркотиками.
Как установили следствие и суд, в августе 2020 года неизвестный дилер нашёл барнаульца через интернет и предложил ему заняться раскладкой наркотиков.
"Действуя группой лиц по предварительному сговору, подросток стал получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свёртки и сбывать путём закладок на территории Барнаула", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Довести свой умысел до конца ему не удалось, юношу задержали сотрудники полиции.
В ходе расследования подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Комментарии
Барнаульского подростка приговорили к колонии за попытку торговли наркотиками
Может он ходил на митинг за Навального, за это ему подбросили наркотики?
9.04.2021 07:55 гость, ну канеш! как же без навального-то! Главный лично подбросил!
пс. у вас навальнизм головного мозга?
9.04.2021 09:37
гостья
да, сейчас массовый навальнизм наблюдается у особей
9.04.2021 09:37
гостья
Будете навльнизм искать, у вас дворец найдут. Будете потом доказывать, что это не ваш
Надо было лет 10 строгого это ж на миллионы из бюджета тырить!
Да надо отпустить, он же на митинги за Навального ходил