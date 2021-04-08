Барнаульского подростка приговорили к колонии за попытку торговли наркотиками

17-летнего жителя Барнаула осудили за покушение на незаконный оборот наркотических средств. У подростка изъяли около 30 готовых к сбыту свёртков с наркотиками.

Как установили следствие и суд, в августе 2020 года неизвестный дилер нашёл барнаульца через интернет и предложил ему заняться раскладкой наркотиков.

"Действуя группой лиц по предварительному сговору, подросток стал получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свёртки и сбывать путём закладок на территории Барнаула", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Довести свой умысел до конца ему не удалось, юношу задержали сотрудники полиции.

В ходе расследования подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.