Жильцы аварийного дома на Алтае записали обращение к Владимиру Путину

Жильцы аварийного дома в поселке Боровой Бийского района Алтайского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Виктору Томенко с просьбой не переселять их в полразрушенный барак. Видеозапись опубликовали в паблике "Инцидент Бийск".

По словам боровчан, в марте 2018 года дом на улице 40 лет Победы, 4 признали аварийным и подлежащим сносу, а жильцов решили расселить. Власти предложили им на время переехать в общежитие старого техникума, которое по словам людей, не лучше их разрушающегося дома – там нет даже элементарных удобств.

"На каждом этаже, где должен быть санузел, место для бытовых отходов. Нет ни канализации, ни водопровода. Вместо стекол на окнах фанера и прочие материалы. По факту жить там нельзя", – рассказали жильцы.

Сельчане рассказали, что о состоянии объекта известно и местным властям, которые обсуждали этот вопрос в 2020 году. Тогда замглава районной администрации Юрий Анищенко якобы признал, что общежитие необходимо отремонтировать перед заселением, но денег на это нет.

"В этом году они решили снести нам дом и выписать нас оттуда, а значит, сделать нас бомжами. Мы уже не знаем, куда обратиться и где найти справедливость", – говорят жильцы аварийного дома.

Как отмечает "Банкфакс", здание на улице 40 лет Победы, 4 в Боровом признали аварийным 30 марта 2018 года из-за физического износа. Всего в нем проживает 58 человек, а расселить планировали до 30 марта 2021 года.

Напомним, что ранее на этой неделе в Барнауле произошло два резонансных инцидента, связанных с аварийным жильем. Вечером 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, а 55 жильцов эвакуировали.

Позднее, 7 апреля, в Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.

По обоим происшествиям следственный комитет возбудил уголовные дела, а прокуратура решила проверить весь аварийный фонд в краевой столице – это около 300 зданий.