Люди быстрее толстеют не только из-за переедания, но также если отвлекаются во время еды и постоянно напряжены. Поэтому есть нужно в расслабленном состоянии, не смотреть при этом телевизор и не переключаться на что-то ещё, рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

"Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймёте всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.

По словам Ирины Бережной, не стоит также есть стоя или на ходу: мало того ,что такие перекусы зачастую приводят к перееданию, в таких условиях люди ещё и плохо пережёвывают пищу и глотают большие куски, нагружая тем самым пищеварительную систему.

Ранее диетолог Антонина Стародубова заявила, что "мужских" и "женских" продуктов не бывает, а принципы здорового питания едины для всех. Однако стоит учитывать, что потребности в пищевых веществах и энергии зависят от пола, возраста, характера труда и других факторов.