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Виктор Томенко надеется, что яйца в Алтайском крае не подорожают

, ИА "Амител"
Несмотря на существенный рост, цены на продукт в регионе по-прежнему остаются самыми низкими в стране
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Значительный рост стоимости яиц заставляет органы власти внимательно изучить вопросы ценообразования в торговых сетях и погрузиться в ситуацию, которая складывается у производителей. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании с руководителями крупнейших птицефабрик региона, которое прошло на ПТФ "Молодёжная" в Первомайском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по сравнению с прошлым годом стоимость пищевого яйца выросло примерно на 70%. При этом цены на продукт по-прежнему остаются самыми низкими в стране. Однако в существующей рыночной ситуации на рост себестоимости повлияло повышение стоимости зерна, упаковочных материалов, ветпрепаратов и других ресурсов, а также возросший спрос на яйца в связи с Пасхой. При этом в ближайшие несколько месяцев ожидается стабилизация цен на продукт.

Кроме того, в Алтайском крае, по сравнению с другими регионами и соседними странами, сохраняются объёмы производства яиц – порядка 850 млн штук в год, чуть более половины из которых продаются за пределы региона. При этом на розничном рынке края объём такой продукции наполовину формируется поставками из других субъектов страны.

По итогам совещания Виктор Томенко отметил, что рост отпускной цены на птицефабриках и увеличение стоимости в торговых сетях должны быть обоснованными и осмысленными. При этом ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства по этому вопросу, подчеркнул губернатор.

"У наших производителей яиц есть понимание того, насколько ответственная и в тоже время эффективная политика должна быть по ценообразованию. Я думаю, что точно производители Алтайского края не будут выступать тем локомотивом, который раскручивает ценовой маховик, маховик инфляции в этом сегменте продукции", – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что аграрии Алтайского края в 2020 году собрали почти на 15,2% меньше урожая, чем в 2019 году. По словам министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева, серьёзно на результатах сказалась летняя засуха.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.04.2021 12:24
- гость -

Поздняк метаться! Уже подорожали с 60 до 90 и выше.

9.04.2021 12:29
- гость -

Ну сказал, ну надеется, а дольше то что, да видали они его....

9.04.2021 12:29
- гость -

Пускай надеется. А как он может на это повлиять.

9.04.2021 12:29
Юрий

Осенью были 55 рублей, сейчас уже 75 рублей и я думаю подорожают до 90 рублей.

9.04.2021 12:32
Покупательница

Витя, на яйца надейся, а сам не плошай.

9.04.2021 12:33
- гость -

9.04.2021 12:29
Юрий
Осенью были 55 рублей, сейчас уже 75 рублей и я думаю подорожают до 90 рублей.
------------------------------------
Зайдите в магазин и посмотрите цены. За 75 если только микроскопические. Нормальные дороже 90,

9.04.2021 12:34
- гость -

Несмотря на существенный рост, цены на продукт в регионе по-прежнему остаются самыми низкими в стране

Опять ж... с пальцем сравниваете? Так у нас и доходы самые низкие в стране.

9.04.2021 12:39
- гость -

Остановите! Остановите! Вите, Вите надо выйти!

9.04.2021 12:48
- гость -

пасха на носу...

9.04.2021 12:53
- гость -

Срок хранения яиц 30 дней. 30 дней никто не покупает и упаковка в мусорный бак.

9.04.2021 12:56
- гость -

В свое время Тулеев с соседнего региона реально держал все цены значимых продуктов под контролем, и они были самыми низкими. А тут борьба с ветром, мало сказать.

9.04.2021 13:11
Вано

А гадалка в штате у него есть?

9.04.2021 13:12
Гость

Марийка 99 руб, вчера только удивились

9.04.2021 13:18
Гость

Надеется что яйца не подорожают! Они уже хорошо подорожали, теперь конечно цены на них остановятся

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