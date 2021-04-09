Виктор Томенко надеется, что яйца в Алтайском крае не подорожают

Значительный рост стоимости яиц заставляет органы власти внимательно изучить вопросы ценообразования в торговых сетях и погрузиться в ситуацию, которая складывается у производителей. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании с руководителями крупнейших птицефабрик региона, которое прошло на ПТФ "Молодёжная" в Первомайском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по сравнению с прошлым годом стоимость пищевого яйца выросло примерно на 70%. При этом цены на продукт по-прежнему остаются самыми низкими в стране. Однако в существующей рыночной ситуации на рост себестоимости повлияло повышение стоимости зерна, упаковочных материалов, ветпрепаратов и других ресурсов, а также возросший спрос на яйца в связи с Пасхой. При этом в ближайшие несколько месяцев ожидается стабилизация цен на продукт.

Кроме того, в Алтайском крае, по сравнению с другими регионами и соседними странами, сохраняются объёмы производства яиц – порядка 850 млн штук в год, чуть более половины из которых продаются за пределы региона. При этом на розничном рынке края объём такой продукции наполовину формируется поставками из других субъектов страны.

По итогам совещания Виктор Томенко отметил, что рост отпускной цены на птицефабриках и увеличение стоимости в торговых сетях должны быть обоснованными и осмысленными. При этом ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства по этому вопросу, подчеркнул губернатор.

"У наших производителей яиц есть понимание того, насколько ответственная и в тоже время эффективная политика должна быть по ценообразованию. Я думаю, что точно производители Алтайского края не будут выступать тем локомотивом, который раскручивает ценовой маховик, маховик инфляции в этом сегменте продукции", – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что аграрии Алтайского края в 2020 году собрали почти на 15,2% меньше урожая, чем в 2019 году. По словам министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева, серьёзно на результатах сказалась летняя засуха.