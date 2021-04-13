"Эта музыка будет вечной". Вячеслав Бутусов даст концерт в Барнауле

Легендарный рок-музыкант Вячеслав Бутусов выступит в Барнауле 21 апреля вместе с группой "Орден Славы". Концерт пройдёт в ДК Моторостроителей.

Зрителей ждёт поразительная, гипнотическая сценография, атмосферный видеоряд, конечно, любимые песни в современной авторской трактовке. Кроме песен легендарной группы Nautilus Pompilius, Вячеслав Бутусов представит публике новые композиции из альбома "Аллилуйя".

"Сверхзвуковой и сверхновый. Альбом-свидетельство и альбом-покаяние. Духоподъёмный, как вера; жизнеутверждающий, как надежда; драматичный, как любовь. Крепкий, как кристалл, и прозрачный, как слеза. Ясный, как взгляд, и чистый, как помысел. Широкий, как море, и быстрый, как река", – так описывает сам Вячеслав Бутусов свою новую пластинку.

Начало концерта в 19:00.

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