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Барнаульцы откликнулись на призыв справороссов поменять Генплан города

, ИА "Амител"
Жители частного сектора микрорайона Западного опасаются, что их участки скупят под застройку

Набирает обороты сбор подписных листов под призывом справороссов отменить изменения в Генплан Барнаула, касающиеся зон застройки частного сектора. На текущий момент собрано уже более 500 подписей жителей. Ещё одну встречу с жильцами частного сектора, попавшего под "каток" новой редакции Генплана, провела депутат АКЗС Евгения Боровикова. Проблема заключается в том, что земельные участки были без ведома горожан переведены из зоны Ж-4 (индивидуальное жилое строительство) в зоны Ж-1 и Ж-2 – многоэтажная застройка.

На встрече, по словам Боровиковой, присутствовали, предположительно, сотрудники мэрии, которые пришли с огромным плакатом Генплана. Они всячески пытались убедить жителей, что никто их дома сносить не будет, передаёт пресс-служба реготделения "Справедливая России".

"Мы и не утверждаем, что их домовладения обязательно попадут под снос. Но, например, если кто-то из них пожелает подать заявление на реконструкцию своего дома, то у них, конечно, примут его. Но... для того чтобы получить разрешение, они должны будут провести публичные слушания по этому поводу, что, естественно, у них вряд ли получится. Продать – без проблем. Застройщики и будут скупать. Скупили несколько домов в одном месте, другие не продали. Возле них начнут возводиться высотки, и они будут жить на стройке: слушать грохот техники с утра до ночи, глотать пыль и так далее", – отмечает парламентарий.

У жителей частного сектора ещё есть возможность до 20 апреля внести свои предложения по Генплану, и можно попытаться поставить вопрос по переводу домов и земельных участков обратно в зону Ж-4. "Не мытьем, так катаньем застройщики, пользуясь лазейками из Генплана, вынудят нас в скором времени продать наши земельные участки по цене, за которую нереально будет приобрести равноценное жильё. И вообще, о чём думают власти, принимая подобные антинародные решения? Улица Северо-Западная и сейчас в час пик замирает в многокилометровых пробках. А если в нашем микрорайоне начнётся комплексное строительство МКД? Это же будет транспортный коллапс", – возмущаются барнаульцы.

По словам юриста Виктории Серовой, необходимо выяснить, имеется ли в составе Генплана обоснование о необходимости изменения зоны ИЖС на зону многоэтажной застройки. И это при том, что индивидуальные жилые дома микрорайона Западного не признаны аварийными. Если оно имеется, то органам власти следует ознакомить с ним собственников земельных участков и жилых домов, говорит эксперт.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

9.04.2021 17:26
гостья

я понимаю дом на природе, но в городе возле дорог... за что держаться-то? я бы даром не взяла, если честно.

9.04.2021 17:30
гость

на призыв справороссов

На амике так и не появилась новость, что в Госдумы внесли проект об отмене увеличения пенсионного возраста. Интересно, почему?

9.04.2021 17:40
- гость -

9.04.2021 17:30
гость
Что такое Госдумы?

9.04.2021 17:46
Fkt

9.04.2021 17:26
гостья
я понимаю дом на природе, но в городе возле дорог... за что держаться-то? я бы даром не взяла, если честно.

Строительство дома это 6млн минимум, а выкупают за 3 млн. У человека был дом 100кв.м. с гаражом и газом, а на 3млн он купит максимум двухкомнатную квартиру.

9.04.2021 17:48
- гость -

Частные дома в городе очень разные. К примеру вы продали свою квартиру в человейнике, докинули еще денег, купили неплохой дом в частном секторе города, не рядом с оживленной дорогой, а в глубине, или на непроездной улице, такие дома есть. Вложили туда еще кучу денег, сил и времени, сделали дорожки, заборы, баню, насадили газонов, деревьев, кустов. И вот у вас есть к примеру 100-200 квадратов дом, со своим участком земли пусть и небольшим, тут же гараж, все удобства, детсады, школы и магазины в шаговой доступности, а у вас маленькие дети и вам вся эта доступность была очень важна. Мечта сбылась короче, вы ее 10 лет воплощали к примеру, строя и облагораживая все это.
Тут приходят дядьки с генпланом и говорят что тут надо наставить многоэтажек, можем вам предложить денег взамен, ну примерно столько, сколько стоила ваша квартира, которую вы продали в самом начале этого пути...

9.04.2021 17:53
- гость -

И вот у вас есть к примеру 100-200 квадратов дом, со своим участком земли пусть и небольшим, тут же гараж, все удобства, детсады, школы и магазины в шаговой доступности,


можно пример такого райского места? облегчу задачу. магазины можете не считать.

9.04.2021 17:55
- гость -

Как получается! Если обоснования нет, то фактически этот генплан лакмусовая бумажка протащеная горсткой чиновников и депутатов барнаульской городской думы. Тут бы самое время прокуратуре проверить все ли юридические нормы были соблюдены при принятии данного генплана. А если не были, то отменить его.

9.04.2021 17:59
- гость -

У этого жулья из гор администрации друзья и родственники сразу активизировались и начали бегать пытаясь напугать жильцов частного сектора и скупить недвижимость за копейки чтобы потом продать с хорошим наваром.

9.04.2021 18:22
Гость

Где этот микрорайон Западный?

9.04.2021 18:23
- гость -

>>можно пример такого райского места? облегчу задачу. магазины можете не считать.
Возьмите к примеру квадрат новороссийская-а.петрова-телефонная-светской армии, там есть 5-7 домов которые подходят под описание. Все есть, все рядом, и 15 минут до центра по пробкам. Таких мест достаточно много если их искать

9.04.2021 18:29
гость

9.04.2021 17:40
- гость -

Тут ключевые слова "об отмене увеличения пенсионного возраста"

9.04.2021 18:52
ТАТЬЯНА

Мы живем в данном месте,у нас на улице хорошие дома,люди по многу лет строили, проводили за свои деньги газ,канализацию и т,д,а теперь должны уехать в муравейники?МОЖЕТ администрация снесет под строительство крутые котеджные поселки там,где себе хоромы отгрохали?Подскажите где собирают подписи против генплана? И ГОЛОСОВАТЬ ЛЮДИ БУДУТ ПРОТИВ ВСЕЙ ЭТОЙ ВЛАСТИ

9.04.2021 19:00
выы

убогий частный сектор в центре города - под снос, город должен быть современным а не чадящим по пятницам и субботам черным дымом из бань ... другое НО этой ситуации что выкуп земли должен быть по нормальной адекватной цене а не за копейки, третье Но в этой ситуации что хозяева участков хотят за свои 4-5 соток по 15 млн ...

9.04.2021 19:39
Пионер

Но в этой ситуации что хозяева участков хотят за свои 4-5 соток по 15 млн ...

И правильно хотят.

9.04.2021 19:45
гость

Для выы , "убогий частный сектор", да перенесите центр города на Ускова, Взлётную, Балтийскую, Власихинскую и т.д. уже есть "шикарные архитектурные ансамбли". Не банные печи загрязняют воздух, а чёрные выхлопы общественного транспорта, частных машин.

9.04.2021 19:48
Татьяне

Показывали где живёт Штань, Долгова, вот пожалуйста сносите их дома, стройте муравейники, попробуйте им предъявить, что ген план изменили, а взамен сотка 600 тысяч. Хаха. Уже смешно, а с простыми людьми как всегда поступают не церемонясь.

9.04.2021 20:14
Г о с ть

Нет сейчас правильных решений Властей ! Есть только нажива , потому что правят бал сейчас яБАРЫГИ !

9.04.2021 21:53
- гость -

Где и когда можно подписаться против этого беспредела?

9.04.2021 21:54
- гость -

В Западном, Северозападная-Смирнова, нет чадящих печей, там везде газ заведен, так что швейные машинки из администрации, не врите тут. Ваше начальство окончательно зажралось и съехало с катушек.

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