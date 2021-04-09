Барнаульцы откликнулись на призыв справороссов поменять Генплан города

Набирает обороты сбор подписных листов под призывом справороссов отменить изменения в Генплан Барнаула, касающиеся зон застройки частного сектора. На текущий момент собрано уже более 500 подписей жителей. Ещё одну встречу с жильцами частного сектора, попавшего под "каток" новой редакции Генплана, провела депутат АКЗС Евгения Боровикова. Проблема заключается в том, что земельные участки были без ведома горожан переведены из зоны Ж-4 (индивидуальное жилое строительство) в зоны Ж-1 и Ж-2 – многоэтажная застройка.

На встрече, по словам Боровиковой, присутствовали, предположительно, сотрудники мэрии, которые пришли с огромным плакатом Генплана. Они всячески пытались убедить жителей, что никто их дома сносить не будет, передаёт пресс-служба реготделения "Справедливая России".

"Мы и не утверждаем, что их домовладения обязательно попадут под снос. Но, например, если кто-то из них пожелает подать заявление на реконструкцию своего дома, то у них, конечно, примут его. Но... для того чтобы получить разрешение, они должны будут провести публичные слушания по этому поводу, что, естественно, у них вряд ли получится. Продать – без проблем. Застройщики и будут скупать. Скупили несколько домов в одном месте, другие не продали. Возле них начнут возводиться высотки, и они будут жить на стройке: слушать грохот техники с утра до ночи, глотать пыль и так далее", – отмечает парламентарий.

У жителей частного сектора ещё есть возможность до 20 апреля внести свои предложения по Генплану, и можно попытаться поставить вопрос по переводу домов и земельных участков обратно в зону Ж-4. "Не мытьем, так катаньем застройщики, пользуясь лазейками из Генплана, вынудят нас в скором времени продать наши земельные участки по цене, за которую нереально будет приобрести равноценное жильё. И вообще, о чём думают власти, принимая подобные антинародные решения? Улица Северо-Западная и сейчас в час пик замирает в многокилометровых пробках. А если в нашем микрорайоне начнётся комплексное строительство МКД? Это же будет транспортный коллапс", – возмущаются барнаульцы.

По словам юриста Виктории Серовой, необходимо выяснить, имеется ли в составе Генплана обоснование о необходимости изменения зоны ИЖС на зону многоэтажной застройки. И это при том, что индивидуальные жилые дома микрорайона Западного не признаны аварийными. Если оно имеется, то органам власти следует ознакомить с ним собственников земельных участков и жилых домов, говорит эксперт.