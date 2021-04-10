На оживлённом перекрёстке в Барнауле на два дня отключили светофор

В связи с производством аварийно-восстановительных работ в Барнауле на пересечении улиц Лазурная и Власихинская отключили светофор. Восстановить его работу планируют 12 апреля.

"Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанного участка улично-дорожной сети, соблюдайте требования дорожных знаков. Приносим извинения за причинённые неудобства", – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Ранее сообщалось, что дорожники открыли движение по чётной стороне улицы Лазурной, от Власихинской до проезда Южного Власихинского. Движение в обратную сторону возле ТЦ "Лента" по-прежнему ограничено.