В Рубцовске пассажирка Lexus погибла в жестком ДТП

Женщина-пассажирка стала жертвой жуткой аварии с участием автомобиля Lexus в Рубцовске, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на данные ГИБДД города.

ДТП произошло 11 апреля около 06:07 на улице Мануковского. 35-летний водитель кроссовера допустил наезд на остановку общественного транспорта, а затем наехал на ограждение частного дома и припаркованный там ВАЗ-2106. После этого иномарку отбросило на дом.

В результате аварии погибла 30-летняя пассажирка Lexus, находившаяся на переднем сидении. Женщина скончалась до приезда скорой.