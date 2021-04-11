Санитарная обрезка деревьев в Барнауле вызвала ожесточённые споры

Фото: Barnaul 22

Санитарная обрезка деревьев у забора школы "Сигма" на улице Антона Петрова вызвала ожесточённые споры у барнаульцев. Фотографии опубликовали в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Автора поста возмутило, что деревья оставили совсем без веток – одни только стволы.

"Вот скажите, когда за такое будут наказывать и штрафовать? Когда закончится это варварство? Когда изменится экологическая культура ответственных лиц в госорганах и руководителей организаций, просто у населения? Когда начнут ценить главный генератор кислорода и фильтр для очищения воздуха в черте города – деревья?" – говорится в тексте сообщения.

Впрочем, нашлись и защитники у такой концепции. Они заявили, что это стандартная процедура, которую проводят далеко не в первый раз. Мусора будет меньше, а ветки отрастут, утверждают сторонники санитарной обрезки.

Вместе с тем некоторые обратили внимание, что далеко не все деревья нуждаются в столь масштабной обрезке.

"Это ясени. А их вообще резать бессмысленно. Они и так небольшие. "Грязи" от них осенью нет. Лист крупный. "Вертолётики" практически не опадают", – возразила одна из местных жительниц.

Горожане также отметили, что улица Антона Петрова – далеко не единственная в городе, где у деревьев спилили ветки. По их словам, санитарная обрезка также произведена на улицах Кавалерийской, Георгия Исакова и других.