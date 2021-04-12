В суде рассказали, как передавались взятки в "Барнаулкапстрое"

Суд Железнодорожного района опубликовал текст приговора экс-директору компании "Барнаулкапстрой" Александру Канакову. Из документа стало известно, как в деле компании передавались взятки.

В 2018 году между "Барнаулкапстроем" и строительной компанией "Стройпанорама" (в лице Олега Зинова) заключили договор на строительство дома по адресу Парковая, 71.

Экс-директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков и бывший замглавы барнаульской администрации Сергей Дёмин не позднее 1 июля 2019 года вступили в преступный сговор с целью потребовать с Зенова 15 млн рублей. За эти деньги Канаков должен был дать подчинённым указания о беспрепятственной приёмке выполненных работ на Парковой, 71, а также не расторгать в одностороннем порядке договор подряда. Дёмин должен был дать указания председателю городского комитета по земельным ресурсам не обжаловать решения суда об удовлетворении заявлений Зенова, а также осуществлять "общее покровительство".

Согласно договоренности, сведения о взятке до Зенова должен был донести Канаков. Они договорились о том, что платежи будут поступать частями. Директор БКС также использовал неосведомлённых о взятке партнёров: Андрея Саенко ("Розница -2") и Евгения Мурашова ("Мевил").

Зенов под видом фиктивного договора между своей компанией и фирмой "Мевил" перечислил частями 3,6 млн рублей, а со счёта "Мевила" эти деньги ушли на счета, подконтрольные Дёмину.

Напомним, что уголовное дело против Александра Канакова возбудили в феврале 2020 года. Суд признал его виновным и приговорил к четырём годам колонии со штрафом 15 млн рублей в ноябре 2020 года.

Кроме того, к судебному процессу привлекли и бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Дёмина по подозрению в получении крупной взятки за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой".

Компания "Барнаулкапстрой", которая принадлежит мэрии города, могла быть признана банкротом в марте 2021 года, однако в администрации обсуждают варианты по спасению предприятия. Одним из вопросов, которые рассматривали участники обсуждения, стали иски о признании "Барнаулкапстроя" банкротом. В частности, определены направления для усиления претензионной и исковой работы.

Строительство дома на Парковой, 71, на контроль взял лично губернатор Томенко.