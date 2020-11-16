Экс-гендиректора "Барнаулкапстроя" приговорили к колонии за взятку

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи доказали, что в период с июля по сентябрь 2019 года Канаков, действуя совместно с заместителем главы администрации Барнаула Сергеем Деминым, получил от директора одной из строительных компаний 3,6 млн рублей. Всего ему должны были передать 15 млн рублей.

"Денежные средства предназначались за общее покровительство должностными лицами деятельности ООО в беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ по договору строительства многоквартирного дома, а также осуществление предпринимательской деятельности с максимальной коммерческой выгодой", – уточнили следователи.

В региональной прокуратуре уточнили, что речь идет об ООО "СК Стройпанарама".

Преступление раскрыто сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, обвиняемый в ходе следствия признал свою вину. На имущество экс-руководителя фирмы наложен арест на сумму более чем в 13 миллионов рублей.

Суд приговорил Канакова к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Кроме того, ему на протяжении пяти лет запретили занимать определенные руководящие должности.

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина вынесут позднее.