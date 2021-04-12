В Барнауле два человека пострадали в жёсткой аварии между маршруткой и легковушкой

Жёсткое ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло днём 12 апреля на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе ГИБДД города.

По предварительным данным, 52-летний водитель Toyota Sprinter выехал на встречную полосу и врезался в автобус Hyundai County. В результате водитель легковушки и его 49-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы, их госпитализировали.

В сообществе "Инцидент Барнаул" уточняют, что спасателям пришлось разрезать металл, чтобы извлечь пострадавшего из легкового авто. Со слов очевидцев, он был без сознания.

Водитель автобуса при этом не пострадал. На момент аварии пассажиров в салоне не было.

Напомним, 11 апреля в Рубцовске пассажирка Lexus погибла при столкновении внедорожника с остановкой, забором, автомобилем и домом.