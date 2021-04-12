В Кремле ответили на инициативу сделать выходными дни между майскими праздниками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о намерении сделать дни между майскими праздниками нерабочими. По его словам, у Владимира Путина есть рабочие планы на это время.

Песков отметил, что ему неизвестно о подготовке такого решения, пишет ТАСС.

"Поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время", – сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что майские праздники в 2021 году продлятся шесть дней. Как работаем и как отдыхаем в мае и почему не выгодно в этот период брать отпуск – читайте в материале на amic.ru.