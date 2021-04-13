Ольга Бузова отказалась вести обновлённый "Дом-2"

Поющая телеведущая Ольга Бузова отказалась вести обновлённое шоу "Дом-2". Об этом сообщает издание Starhit.
"Ольге пообещали, что под неё на ТНТ сделают ещё не одну программу", – рассказал собеседник портала.
В Сети были версии о том, что Бузовой предлагали крупные суммы за то, чтобы она осталась в проекте, однако изданию эту информацию не подтвердили.
Напомним, что после закрытия на ТНТ шоу "Дом-2" перекочевало на телеканал "Ю". Проект получит название "Дом-2. Новая любовь" и будет транслироваться утром и вечером в прежнем формате. В реалити останутся "звёздные" участники, к которым присоединятся новые.
Комментарии
а эта та которая лысого гоняла на этом же шоу)))) помню помню юность
А таки шо за Дом-2? Ой, не переживём, чи шо...
девушка может выйти из дом-2,
но дом-2 не может выйти из девушки,
и похоже это навсегда