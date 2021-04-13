БК "Барнаул" начинает борьбу в финале Суперлиги-2

Баскетболисты клуба "Барнаул" во вторник, 13 апреля, проведут первый матч финала Суперлиги-2. В Чебоксарах алтайские спортсмены сыграют против местных "Ястребов".

Напомним, ранее на пути к финалу команда Евгения Горева выиграла в плей-офф у челябинского "Челбаскета" и магнитогорского "Металлурга".

Сегодня встреча начнётся в 23 часа по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте клуба "Барнаул". Ответный поединок состоится в субботу, 17 апреля, в барнаульском спорткомплексе "Победа".