БК "Барнаул" проиграл в первой встрече финальной серии плей-офф

Баскетболисты клуба "Барнаул" уступили в Чебоксарах. Первый матч финала Суперлиги-2 против "Чебоксарских Ястребов" состоялся во вторник, 13 апреля, и завершился поражением алтайских баскетболистов с результатом 71:81 (15:19, 20:21, 23:18, 13:23).

Перед четвёртым периодом табло показывало равный счёт – 58:58. Однако в заключительной четверти игры "Ястребы" сумели добиться десятиочкового преимущества. Самым результативным в составе "Барнаула" стал Артём Чеваренков, который набрал 25 очков.

Ответная игра финала пройдёт в субботу, 17 апреля, в барнаульском спорткомплексе "Победа". Начало в 17 часов. Для общего успеха алтайским баскетболистам необходимо побеждать с разницей не менее 10 очков.