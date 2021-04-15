Внедорожник отлетел на ограждение после столкновения с легковушкой в Барнауле

Два автомобиля столкнулись на Горе в Барнауле днём 15 апреля, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Авария произошла на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. Внедорожник Mitsubishi Outlander при столкновении с Lada Vesta врезался в ограждение перед пешеходным переходом. Иномарка получила сильные повреждения в лобовой части.

На месте инцидента работают сотрудники полиции и МЧС. О пострадавших не сообщается.

По данным "Яндекс.Карт", в районе места аварии образовалась пробка.

Напомним, 14 апреля пьяный водитель устроил ДТП в у кинотеатра "Мир" в Барнауле, а затем лёг поперёк дороги. В аварии при этом никто не пострадал.