Алтайский край вошёл в число лидеров по уголовным делам о невыплате зарплаты

Из 32 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты в Сибири на Алтайский край пришлись семь, сообщили amic.ru в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

Больше подобных решений приняли только в Красноярском крае, где факты невыплаты зарплат завершились уголовным преследованием в восьми случаях.

"В Сибирском федеральном округе в первом квартале текущего года по фактам невыплаты заработной платы возбуждено 32 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных статьёй 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе 14 дел – на основании материалов прокурорских проверок", – уточнили в ведомстве.

В суд уже направили 18 дел. В трёх случаях виновным лицам вынесли приговоры.

Напомним, в конце февраля сотрудники прокуратуры Бийска и Ключевского района помогли 193 работникам двух филиалов АО "Новосибирский мелькомбинат" получить от руководства зарплату за четыре месяца. Общая сумма задолженности превышала 5 млн рублей.