Депутат Госдумы предложил отправить Ольгу Бузову в космос

Популярная певица Ольга Бузова может помочь в развитии космонавтики, если её отправить в космос, предложил депутат Госдумы, Герой России, лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире DumaTV в Instagram.

Парламентарий подчеркнул, что чем больше привлечено внимания общественности к отрасли, тем лучше для неё. А артистка могла бы заинтересовать молодёжь, уверен депутат.

"Это бы не привлекло внимание 90% нашей молодёжи к этой истории? Да привлекло бы. Почему нет, – аргументировал Сураев. – И они бы все поинтересовались, они бы знали. Она бы там вела соцсеть, все бы торчали у неё в соцсети. Это нормально".

Депутат подчеркнул, что однозначно поддерживает развитие космического туризма, который не только привлекает внимание к космонавтике, но и приносит солидную прибыль. По словам Сураева, у него есть опыт сопровождения космического туриста. Тот человек заплатил за полёт 35 млн долларов.