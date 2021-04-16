Зеркало едва не упало на маленькую девочку в лифте барнаульской многоэтажки

Зеркало едва не упало на маленькую девочку в лифте в многоэтажке по адресу проезд Северный Власихинский, 92. Ребёнок вышел буквально за несколько секунд до падения конструкции.

Согласно видеозаписи, опубликованной в Instagram-аккаунте barnaul.insta, ребёнок не трогал зеркало – лист находился в стороне от места, в котором стояла девочка. Комментаторы предполагают, что причиной мог стать некачественный клей или кем-то выкрученный крепёж.

Автор записи призывает проверить остальные лифты, поскольку другим людям может повезти меньше – при неудачном стечении обстоятельств стекло может упасть на них, ранив осколками.