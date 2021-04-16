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В Барнауле приведут в порядок фонари и светофоры после зимы

, ИА "Амител"
В мэрии рассказали, на каких улицах уже прошли работы по помывке и покраске дорожных объектов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле активно проходят работы по подготовке светофоров и уличных фонарей к весеннему сезону, сообщает пресс-служба мэрии.

"На этой неделе очистили от объявлений, помыли и покрасили 86 светофорных объектов на проспекте Ленина. На проспекте Строителей привели в порядок 44 уличных светильника, на аллее студентов по проспекту Ленина фонари отмыли и покрасили", – рассказали в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в Алтайском крае в 2021 году отремонтируют более 100 объектов, в том числе 24 – в Барнауле.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.04.2021 10:30
- гость -

Замените уже лампу на фонаре по Петра Сухова напротив 105-го детсада

16.04.2021 10:50
ЭЛЕКТОРАТ

Дороги бы помыли, а то пылища, дышать нечем

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