Свыше сотни дорог отремонтируют в Алтайском крае по нацпроекту

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) в Алтайском крае в 2021 году отремонтируют более 100 объектов, в том числе 24 – в Барнауле, рассказал в ходе брифинга 15 апреля глава регионального Минтранса Александр Дементьев.

"В краевой столице отремонтируют 24 объекта, наиболее значимыми для жителей станут два моста – по ул. Челюскинцев и на улице Мамонтова в поселке Власиха, — уточнили в пресс-службе министерства. — Еще одним масштабным мероприятием является строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому, от ул.Попова до просп. Энергетиков. Этот объект предусматривает увеличение пропускной способности уличной дорожной сети".

В Бийске произведут ремонт 11 участков. В список попали по два участка улицы Советской (чётная и нечётная стороны от Стахановской до Васильева) и улицы Социалистической (от Ударной до Иртышской и от Васильева до Ударной).

Также сделают ремонт улиц Декабристов (от Прибыткова до Социалистической), Каховской (от Шубенского до Ярового), Митрофанова (от Красноармейской, 255/1 до Максимовой), Пригородной (от Каховской до Мамонтова) и Садовой (от Байкальского до Гвардейской Дивизии). Кроме того, в перечень включили переулки Муромцевский (от Короленко до Иркутской) и Складской (от Чехова до Шевченко).

В Новоалтайске отремонтируют всего три улицы, однако суммарная протяженность участков, которые будут обновлены, превысит 7 км, что соответствует показателям прошлого года.

Кроме того, отремонтируют 65 краевых дорог суммарной протяжённостью 238,37 км. Наиболее крупные из них: Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Казахстана, Повалиха-Первомайское-Журавлиха-Шатуново-а/д К-04, Мартыново-Тогул-Залесово и подъезд к с. Санниково.