Как выглядит сгоревший логистический центр в Барнауле. Видео

Сгоревший логистический центр, расположенный на улице Власихинской в Барнауле, сняли с квадрокоптера. Видеозапись выложили на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, что огромное здание уничтожено практически полностью.

Напомним, инцидент произошёл вечером 9 апреля по адресу ул. Власихинская, 177. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. На месте происшествия работали почти 100 сотрудников оперативных служб. По словам горожан, было несколько взрывов.

Очевидец рассказал, что загоревшийся склад принадлежит компании "MSV Логистик". Она специализируется на аренде складских помещений.

Корреспонденту amic.ru удалось запечатлеть на видео момент, когда объятое огнём здание рухнуло.