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Температурные швы и трещины зальют битумом на 36 участках дорог Барнаула

, ИА "Амител"
Работы проходят по гарантии
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Барнаульские дорожники выполняют заливку битумом температурных швов и трещин на дорогах, сообщает пресс-центр мэрии.

Работы проходят в рамках гарантийных обязательств на тех участках, где выполнялся капитальный ремонт в 2017-2020 годах по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего это 36 участков дорог.

В понедельник, 19 апреля, заливку битумом выполняют на улицах Чкалова и 50 лет СССР. На прошлой неделе трещины в дорожном покрытии заделали по улицам Профинтерна, Сизова, Аносова, Энтузиастов и проспекту Сибирскому, улицам Молодёжной в посёлке Бельмесёво, а также Лоцманской, Озёрной, переулкам Почтовом и Водников в посёлке Затон.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог и инженерных коммуникаций в Барнауле синхронизируют между дорожниками, коммунальщиками и властями в 2021 году. Такая мера позволит сохранить асфальт на участках, где запланировано несколько видов работ.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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