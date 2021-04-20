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Врач раскрыл частую причину смерти в молодом возрасте

, ИА "Амител"
По словам специалиста, во всём виновато повышенное давление
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Наиболее частой причиной смерти в молодом возрасте является повышенное артериальное давление. Об этом сообщил кардиолог Серей Иванов, его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что повышенное артериальное давление плохо сказывается на жизненно важных органах человека. Особенно это касается мозга, сердца и почек, но также влечёт за собой и ряд других проблем.

По словам Иванова, гипертоническая болезнь может приводить к снижению умственных способностей и стать первой причиной развития сердечной недостаточности.

Поэтому если не следить за здоровьем, то первые признаки болезни могут возникнуть уже в раннем возрасте, заключил врач.

Ранее американский кардиолог Стивен Синатра назвал питьё воды одним из лучших способов снизить повышенное кровяное давление.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.04.2021 11:50
- гость -

Давно известно, что токсичное пальмовое масло забивает сосуды.
Чисто внешне обреченных можно отличить по торчащему животу, тоже забитому канцерогенной пальмой.

20.04.2021 12:10
- гость -

Пальмы наносят вред сибирскому здоровью?

20.04.2021 12:23
Сергей

20.04.2021 11:50
- гость -
РенТВ пересмотрели XD. Вы когда орехи едите, они тоже твердые, разжеванные кусочки забивают ваши сосуды, аккуратнее с ними) Орехи - канцерогенный яд!

20.04.2021 12:39
- гость -

РенТВ пересмотрели XD.
-------
Я вылечил гипертонию в 50 лет простым отказом от мясомолочки. И уже три года живу без неё и ещё пары других хронических возрастных болезней, которые просто куда-то незаметно ушли. Всё, на что мне пришлось потратиться - это на смену одежды с 54-го на 48 размер.
А сосед на 7 лет моложе меня пару недель к праотцам отправился после третьего инсульта. Хотя я его предупреждал.
И не надо тупо путать прокипяченные масляные концентрированные экстакты с цельными свежими фруктами и овощами, где всё живое и содержится в комплексе - и масла, и клетчатка, и другие микроэлементы.

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