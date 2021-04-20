Врач раскрыл частую причину смерти в молодом возрасте

Наиболее частой причиной смерти в молодом возрасте является повышенное артериальное давление. Об этом сообщил кардиолог Серей Иванов, его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что повышенное артериальное давление плохо сказывается на жизненно важных органах человека. Особенно это касается мозга, сердца и почек, но также влечёт за собой и ряд других проблем.

По словам Иванова, гипертоническая болезнь может приводить к снижению умственных способностей и стать первой причиной развития сердечной недостаточности.

Поэтому если не следить за здоровьем, то первые признаки болезни могут возникнуть уже в раннем возрасте, заключил врач.

Ранее американский кардиолог Стивен Синатра назвал питьё воды одним из лучших способов снизить повышенное кровяное давление.