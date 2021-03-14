Кардиолог назвал простой и эффективный способ снизить давление

Американский кардиолог Стивен Синатра назвал питьё воды одним из лучших способов снизить повышенное кровяное давление. Об этом сообщает "МедикФорум".

Повышенное давление крови на стенки кровеносных сосудов приводит к увеличению нагрузки на сердце, заставляя питающие его кровью артерии терять эластичность и сужаться. Доктор Синатра констатирует, что недостаток влаги в организме может сделать этот процесс более тяжёлым и опасным в своих последствиях. При склонности к гипертонии кардиолог рекомендует пить достаточно воды.

Врач заявил, что один из лучших способов снизить кровяное давление естественным путем – это "оставаться хорошо гидратированным".

Кардиолог поясняет, что в условиях недостаточного потребления воды тело пытается обеспечить себя жидкостью, удерживая натрий, а также закрывая некоторые из своих капилляров. Всё это ведет к повышению кровяного давления.

Вода, в свою очередь, является важным аспектом транспортировки крови по телу, что способствует хорошему пищеварению, усвоению и доставке питательных веществ. Испытывая недостаток воды, кровеносные сосуды склонны сужаться, что усложняет работу сердца и ухудшается доставка кислорода к различным частям тела, констатировал специалист.