Прокуратура проверит информацию о нападении собак на ребёнка в Рубцовске

Прокуратура Рубцовска проверит информацию о нападении бродячих собак на ребёнка, сообщает надзорное ведомство региона.

Ранее о произошедшем писали в паблике "Инцидент Рубцовск". Там со ссылкой на очевидцев отмечалось, что 19 апреля в парке Кирова стая дворняг набросилась на пятилетнего ребёнка. Благодаря тому, что мать быстро среагировала, трагедии удалось избежать.

"Прокуратура города Рубцовска в связи с сообщением СМИ проводит проверку по факту причинения вреда несовершеннолетнему бездомными собаками. В результате проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по фактам, изложенным в публикации. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Проведение проверочных мероприятий продолжается", – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в Рубцовском городском суде также рассматривают административное исковое заявление прокурора города о признании незаконным бездействие мэрии, выразившееся в непринятии мер по отлову, содержанию бездомных животных и возврату в их прежние места обитания.