В России предложили установить лимиты на потребление электричества

Обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложили ввести в России. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Союз потребителей России.

Как пишут "Известия", Союз предложил обязать россиян платить больше за потребление сверх максимальной нормы. По мнению инициаторов, достаточным лимитом будет 100 кВт/ч в месяц на человека, а также по 50 кВт/ч за каждого следующего, проживающего в квартире. Отдельно предлагается умножать лимит в полтора раза, если в помещении установлена электроплита.

При этом председатель Союза потребителей Пётр Шелиц отметил, что каждому региону следует дать возможность самостоятельно устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня и иных показателей. Кроме того, повышать плату при превышении квоты следует разумно – к примеру, за каждые новые 100 кВт/ч.