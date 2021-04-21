В России предложили установить лимиты на потребление электричества

Обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложили ввести в России. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Союз потребителей России.
Как пишут "Известия", Союз предложил обязать россиян платить больше за потребление сверх максимальной нормы. По мнению инициаторов, достаточным лимитом будет 100 кВт/ч в месяц на человека, а также по 50 кВт/ч за каждого следующего, проживающего в квартире. Отдельно предлагается умножать лимит в полтора раза, если в помещении установлена электроплита.
При этом председатель Союза потребителей Пётр Шелиц отметил, что каждому региону следует дать возможность самостоятельно устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня и иных показателей. Кроме того, повышать плату при превышении квоты следует разумно – к примеру, за каждые новые 100 кВт/ч.
Комментарии
Совсем крыши поехали. Идиоты.
А зачем это? Ведь если кто-то в одного "нажигает" 400 квтч в месяц это наоборот выгодно поставщику. А с лимитом и без того рачительные люди начнут экономить на киловатт-часах...
Союз потребителей Российской Федерации (CПPФ) был создан в декабре 1990 года. На сегодняшний день он объединяет более ста республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений - большинство всех реально работающих в России организаций по зaщитe пpaв потребителей.
Это с их сайта souz-potrebiteley.ru
Интересно как они защищают права потребителей, требуя установить нереальные нормотивы? 100 кВт на человека и 150 кВт на двух? И по вечерам при лучине сидеть? Серьезно? В квартире с электроплитой это нереально. Очередной способ повысить тарифы больше, чем официальная инфляция. Ребята вы не перепутали потребителей и компании, занимающиеся продажей электроэнергии, вы их интересы лоббируете? Если занимаетесь лоббированием интересов продавцов, то так и переименовывайтесь - Союз продавцов России.
21 Век.