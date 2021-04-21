В алтайском Минобрнауки обозначили учителям границы в наблюдении за соцсетями школьников

В Минобрнауки Алтайского края рассказали, как должны реагировать учителя на жизнь школьников в социальных сетях. Как объяснили в министерстве, педагоги могут лишь сообщать родителям о том, что права их ребёнка нарушаются теми или иными публикациями. Иные действия расцениваются как вмешательство в личную жизнь ученика, которые нарушают нормы профессиональной этики.
Как сообщает "Банкфакс", ни региональное, ни федеральное законодательство не закрепляет за учителями ответственность за мониторинг соцсетей учеников. При этом претензии к публикациям в интернете, которые не связаны с нарушением закона, могут расцениваться как вмешательство в личную жизнь – это закреплено в соответствии с письмом Минпросвещения России и профсоюза работников народного образования и науки "О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников".
Издание отмечает, что недавний инцидент в рубцовском лицее, в соответствии с разъяснениями министерства, может быть квалифицирован как вмешательство в личную жизнь ребенка.
Напомним, что школьнице стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за видеоролик с участием одноклассника. Краевые власти разбираются в произошедшем. По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.
Позднее стало известно, что учителя узнали о существовании видеозаписи, проверив телефон девочки. Как рассказал одноклассник погибшей, на кадрах запечатлён момент оттирания пролитого корректора с брюк. При этом на видео не попали лица детей, отмечает он. Педагоги критически восприняли видео, что и стало причиной вызова его участников и их родителей на беседу.
Комментарии
Завуч полезла не в свои дела и угробила девчонку
Её дела доносы ОДНщикам строчить а не самой ...
Будем надеяться, что теперь даже самые любопытные учителя не отважатся переступать очерченные границы
Педагоги могут лишь сообщать родителям о тех или иных публикациях в интернете
А может, учителя будут учить, а родители, наконец, следить за своими детьми?!
21.04.2021 14:35
- гость -
Золотые слова!!!
1435 респект.
Завуча ОБЯЗАЛИ залезть в соц.сети . У нас же родители не могут сами своих детей воспитывать и следить за ними , по их мнению это обязанность школы и учителей .Хорошо хоть одумались , НО НЕМНОГО : Следить за детьми всё равно ОБЯЗАЛИ УЧИТЕЛЕЙ , да ещё и РОДИТЕЛЯМ ДОКЛАДЫВАТЬ : чем это ИХ дИтятки там ( в соц сетях ) занимаются !!!! - БИНГО !
А 14:35 - абсолютно прав !
Теперь ещё бы родителям и детям обозначить границы мониторинга соцсетей педагогов.
Костенко вот пусть сам и наблюдает за соцсетями школьников.
законодательство не закрепляет за учителями ответственность за мониторинг соцсетей учеников
Тем более не понятно нахрена учителям за мизерную зарплату этим заниматься. Если ученики после уроков пойдут на митинг Навального, это проблемы их родителей