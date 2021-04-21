В алтайском Минобрнауки обозначили учителям границы в наблюдении за соцсетями школьников

В Минобрнауки Алтайского края рассказали, как должны реагировать учителя на жизнь школьников в социальных сетях. Как объяснили в министерстве, педагоги могут лишь сообщать родителям о том, что права их ребёнка нарушаются теми или иными публикациями. Иные действия расцениваются как вмешательство в личную жизнь ученика, которые нарушают нормы профессиональной этики.

Как сообщает "Банкфакс", ни региональное, ни федеральное законодательство не закрепляет за учителями ответственность за мониторинг соцсетей учеников. При этом претензии к публикациям в интернете, которые не связаны с нарушением закона, могут расцениваться как вмешательство в личную жизнь – это закреплено в соответствии с письмом Минпросвещения России и профсоюза работников народного образования и науки "О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников".

Издание отмечает, что недавний инцидент в рубцовском лицее, в соответствии с разъяснениями министерства, может быть квалифицирован как вмешательство в личную жизнь ребенка.

Напомним, что школьнице стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за видеоролик с участием одноклассника. Краевые власти разбираются в произошедшем. По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что учителя узнали о существовании видеозаписи, проверив телефон девочки. Как рассказал одноклассник погибшей, на кадрах запечатлён момент оттирания пролитого корректора с брюк. При этом на видео не попали лица детей, отмечает он. Педагоги критически восприняли видео, что и стало причиной вызова его участников и их родителей на беседу.