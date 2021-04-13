"Подъём": погибшая рубцовская лицеистка не публиковала видео с одноклассником в TikTok

Одноклассники погибшей рубцовской лицеистки рассказали, что никакого видео в TikTok она не выкладывала. Учителя узнали о существовании видеозаписи, проверив телефон ребёнка, сообщили школьники Telegram-каналу "Подъём".

Как рассказал ученик в разговоре с изданием, девочка стояла рядом с одноклассником, который оттирал корректор тряпкой. При этом на видео не попало ни лицо погибшей, ни лицо других детей, отмечает он.

"По TikTok её не "спалили", это видео нашли у неё в галерее. Наш классный руководитель проверила телефон – и всё", – говорит ребёнок. По его словам, позднее в телефон "залезла" и завуч.

Напомним, 10 апреля в социальных сетях появилась информация, что в Рубцовске погибла школьница. Сообщалось, что 8 апреля завуч лицея отругала ученицу за размещённое в TikTok видео.

В СУ СК России по Алтайскому краю рассказали, что признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Возбуждено уголовное дело. Расследование под свой контроль взяла городская прокуратура.

12 апреля уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители Министерства образования приехали в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации.

Позднее стало известно, что на видео девочка сняла, как её одноклассник вытирает корректор, пролитый на брюки. По словам соседки семьи, именно этот ролик стал причиной конфликта между девочкой и завучем.