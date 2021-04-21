11-летняя девочка пропала в Барнауле (обновлено)

Фото: instagram.com/kvartal_olimpiyskiy22

11-летняя ученица школы № 127 пропала в Барнауле. Как сообщается на странице квартала "Олимпийский" в Instagram, ребёнок не выходит на связь с 17 часов среды, 21 апреля. Пропала девочка ориентировочно в районе улиц Шумакова – Попова – Балтийской.

Была одета в светлую куртку, синие джинсы, белые кроссовки, чёрную шапку. С собой у неё была чёрная сумка через плечо.

Всю имеющуюся информацию о пропавшей просят сообщать на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" по телефону 8-800-700-54-52.

Обновлено (23.48). Девочка нашлась. Она жива и здорова. Где ребенок находился все это время — не уточняется.