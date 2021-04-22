СК возбудил уголовное дело против машинистки крана из-за смерти рабочего в Рубцовске

Следственный комитет Рубцовска возбудил уголовное дело в отношении 36-летней машинистки крана ООО "АлМет". Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
По версии правоохранителей, утром 10 апреля машинистка вместе с 36-летним рабочим загружали металл в полувагон с помощью козлового крана. Во время погрузки сотрудница предприятия начала подъём ковша, который находился в полувагоне вместе с грузчиком. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью – перелом рёбер и разрыв внутренних органов.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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