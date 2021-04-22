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Более 8 млрд рублей потратят на модернизацию алтайских больниц и поликлиник

, ИА "Амител"
В крае построят новые ФАПы и отремонтируют взрослые поликлиники
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По 1,5 млн рублей ежегодно будут выделять в течение пяти лет Алтайскому краю на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом на пресс-конференции 22 апреля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Деньги, по его словам, потратят на строительство и модернизацию поликлиник, открытие новых ФАПов, закупку медицинского оборудования и обновление автопарка.

Всего за пять лет, по словам Попова, на первичное звено потратят 8,4 млрд рублей. За это время Минздрав планирует построить в Алтайском крае 130 новых объектов.

"В последние три года мы набрали неплохой темп по строительству ФАПов. По 15-16 открываем, а в прошлом году построили 17. Столько же планируем возвести и в 2021 году. Продолжится строительство поликлиник в Советском и Алтайском районах, противотуберкулёзного диспансера и инфекционного отделения в Павловской ЦРБ. Кроме того, в этом году завершаем комплекс работ в поликлинике горбольницы № 3 Барнаула и оснастим её новым оборудованием", – рассказал глава регионального Минздрава.

Всего на закупку оборудования, по его словам, за пять лет потратят больше миллиарда рублей. Из них 617 млн – уже в 2021-2022 годах.

"Мы не будем тянуть до 2025 года. В 2021-м мы оснастим новой техникой 37 поликлиник. В первую очередь это лучевое и рентгенографическое оборудование, которое не менялось порядка 10 лет. Закупим его в течение ближайших двух лет", – рассказал министр.

В 2021 году, отметил Попов, также начнётся строительство нового хирургического корпуса в Центре охраны материнства и детства. Открыть его планируют через три года.

Отдельно Попов рассказал о ремонте и модернизации поликлиник в Алтайском крае. Все детские медучреждения в регионе уже переоборудовали. Теперь региональный Минздрав планирует взяться за взрослые поликлиники.

"Жителям приятно заходить в новые детские поликлиники. Точно так же мы планируем модернизировать 23 взрослые поликлиники в регионе. Сделаем их современными и комфортными для людей. Но медучреждений для взрослых намного больше. И они сами по себе больше инфраструктурно. Скорее всего, на ремонт одной поликлиники будет уходить до двух лет, чтобы не приостанавливать работу", – пояснил глава Минздрава края.

По его словам, ежегодно на ремонт поликлиник будут выделять порядка 300 млн рублей из краевого бюджета. Уже в 2021 году власти направят 290 млн на модернизацию тех поликлиник, в которых уже готова проектно-сметная документация. Но по большинству объектов её ещё предстоит разработать.

Напомним, о важности модернизации первичного звена здравоохранения 21 апреля заявил Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию. По его словам, всю систему здравоохранения нужно выстроить на современной технологической базе. Подробно проблемы российской медицины рассмотрят в ближайшее время на одном из заседаний Госсовета.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

22.04.2021 15:38
- гость -

А очередь к терапевту в 10-14 дней так и останется? А результаты анализов крови , которые чуть сложнее, чем уровень гемоглобина в крови,которые поликлиника пересылает в диагностический , а потом получает результат через 10 дней тоже так и останется? Может эти проблемы надо решить в первую очередь?

22.04.2021 15:55
гость

есть где разгуляться!!

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