Путин: более пяти тысяч новых машин скорой помощи направят в российские сёла

Парк машин скорой медпомощи в российских сёлах полностью обновят в следующие три года. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию. По его словам, к 2024 году в сельскую местность направят пять тысяч новых автомобилей.

"В ближайшие три года направим 5000 новых скорых в сельскую местность, посёлки городского типа и малые города. Это позволить практически полностью обновить парк машин", – сказал президент.

Он подчеркнул, что медики скорой помощи – первые, кто вступает в борьбу за жизнь людей. А потому они должны быть обеспечены всем необходимым.

Президент также отметил, что в первичном звене здравоохранения тоже остаётся много нерешённых проблем.

"Здравоохранение стоит на пороге настоящей революции. Всю систему нам нужно выстроить на новой технологической базе. Не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику и получением рецептов. Деньги на это выделены и предусмотрены. Надо начинать делать всё эффективно и быстро", – подчеркнул Путин.

Проблемы российского здравоохранения глава государства предложил подробно обсудить в ближайшее время на заседании Госсовета.