Сенсорный светофор установили в Барнауле

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали об инновационных технологиях, которые добрались до одного из пешеходных переходов. В районе остановки "Пивзавод" установили сенсорный светофор. Теперь чтобы перейти дорогу, пешеходам нужно приложить ладонь к специальному датчику. Через несколько секунд загорается надпись "Идите".
В комментариях под постом один из подписчиков рассказал, что сейчас светофор используют не только по назначению, но и как средство для развлечений. Люди подходят и просто прикладывают к нему руку. Кроме того, некоторые из горожан предположили, что таким образом у них тайно собирают биометрические данные.
Ранее сообщалось, что в Барнауле активно проходят работы по подготовке светофоров и уличных фонарей к весеннему сезону. Их очищают от объявлений, моют и красят.
Комментарии