Мощь с комфортом. Барнаульцам эксклюзивно представили новый Mitsubishi Pajero Sport

Обновлённый Автоцентр АНТ официально открыли в Барнауле 23 апреля. Официальный дилер Mitsubishi на Алтае ещё год назад переоборудовал свой салон, доведя его до самых последних стандартов японского бренда. И всё это время не мог торжественно представить его барнаульцам из-за пандемии. А теперь: на церемонию приехал даже президент ООО "ММС Рус" Осаму Иваба. А чтобы гостям автоцентра было ещё интереснее, столичные гости привезли в Барнаул Mitsubishi Pajero Sport последнего поколения. Барнаульцы смогли детально рассмотреть внедорожник, которого ещё даже нет в продаже.

Мировой уровень

Уже больше 17 лет официальным дилером автомобилей Mitsubishi в Барнауле является Автоцентр АНТ. И продажи в краевой столице с каждым годом только растут, рассказал президент и исполнительный директор ООО "ММС Рус" Осаму Иваба. По его словам, сейчас в Барнауле продают 13% автомобилей от всего сибирского рынка.

Поэтому, заметил Иваба, российский дистрибьютор решил довести барнаульский шоурум до самого современного уровня. Теперь автоцентр стал 58-м в России, который работает по тем же стандартам, что и салоны Mitsubishi во всём мире.

"Основные цвета шоурума – это чёрный, красный и белый. Но дело даже не в цветах. Мы полностью переосмыслили рабочие зоны и места отдыха для наших клиентов. Получилось максимально комфортно. И это даже не наше мнение. Мы регулярно проводим исследования и интересуемся мнением наших клиентов. Видим, что люди стали задерживаться в новых автоцентрах дольше. Им комфортно здесь находиться", – рассказал Иваба.

Автоцентр переоборудовали ещё год назад. И клиенты уже успели оценить новый дизайн по достоинству, отметил учредитель группы компаний "Автоцентр АНТ" Александр Поддубный. Но дизайн – лишь обёртка тех изменений, которые произошли в работе шоурума.

"Мы провели внутренние изменения всех бизнес-процессов. Весь персонал прошёл обучение, чтобы работать по самым современным стандартам Mitsubishi. Мы всё сделали так, чтобы у клиентов было ещё больше удовлетворенности от посещения нашего автоцентра. Благодаря Mitsubishi Motors у нас есть возможность продавать барнаульцам прекрасные японские автомобили. Но и обслуживание тоже должно быть на мировом уровне", – рассказал Поддубный.

Обновлённый дилерский центр площадью 3500 кв.м позволил выставить весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, ASX, L200 и обновлённый Eclipse Cross.

И в горы, и по городу

Вместе с шоурумом барнаульцам показали и новейший внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. "Мы и так задержались на год. И приехать в Барнаул с пустыми руками просто не могли", – объяснил Осаму Иваба.

Дело в том, что автомобиль ещё даже не поступил в продажу. Приобрести его в Барнауле можно будет только в мае. Но в Автоцентр АНТ привезли предсерийный образец Pajero Sport, чтобы барнаульцы уже сейчас могли оценить его вживую. Такой эксклюзив в своё распоряжение получили только 34 дилера Mitsubishi в России.

И посмотреть есть на что. Модель, которая, казалось бы, уже давно знакома всем автолюбителям, получилась "очень обновлённой", отметил Иваба.

"Это настоящий внедорожник, который и без того ценят любители путешествий. Pajero Sport традиционно держится на трёх столпах – дизель, рама и трансмиссия Super Select. Но он получился очень утилитарным. С комфортом не всё идеально. Например, положить телефон и ключи там некуда – нет ниш. В новой версии мы всё это учли и заметно подтянули комфорт. Даже любители бездорожья 90% времени ездят по городу. Поэтому нужно, чтобы поездка была комфортной", – подчеркнул президент "ММС Рус".

Кроме того, внедорожник получил новый дизайн. Теперь он и на улицах города смотрится органично и презентабельно. В Mitsubishi Motors надеются, что это поможет ещё лучше конкурировать с другими брендами. Записаться на тест-драйв обновленного Pajero Sport можно будет в мае, когда в Барнаул приедут первые серийные образцы.

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