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Алтайский край – в последней двадцатке регионов по размеру банковских вкладов населения

, ИА "Амител"
В среднем на одного жителя края приходится чуть более 90 тысяч рублей
Фото: topcor.ru

Фото: topcor.ru

Алтайский край занял 70-е место среди 85-ти регионов России по размеру банковского вклада на душу населения. В среднем у одного жителя края в банке лежит 91,8 тыс. рублей. Об этом говорят результаты исследования, которое провело РИА Новости. За год показатель вырос на 6,7%. При этом лишь каждый 14-й вклад (6,8%) является валютным.

Лидером ожидаемо стала Москва (968 тыс. рублей на одного человека). Далее следуют Санкт-Петербург (488 тыс.) и Магаданская область (365 тыс.). Аутсайдерами аналитики признали Чечню (около 12 тыс. рублей), Ингушетию (12,2 тыс.) и Дагестан (26,4 тыс.).

В среднем же на одного россиянина приходится около 230 тыс. депозита в банке.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 70-е место из 85-ти в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. Аналитики оценивали благосостояние жителей и окружающей обстановки. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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