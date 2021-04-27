Алтайский край – в последней двадцатке регионов по размеру банковских вкладов населения

Алтайский край занял 70-е место среди 85-ти регионов России по размеру банковского вклада на душу населения. В среднем у одного жителя края в банке лежит 91,8 тыс. рублей. Об этом говорят результаты исследования, которое провело РИА Новости. За год показатель вырос на 6,7%. При этом лишь каждый 14-й вклад (6,8%) является валютным.
Лидером ожидаемо стала Москва (968 тыс. рублей на одного человека). Далее следуют Санкт-Петербург (488 тыс.) и Магаданская область (365 тыс.). Аутсайдерами аналитики признали Чечню (около 12 тыс. рублей), Ингушетию (12,2 тыс.) и Дагестан (26,4 тыс.).
В среднем же на одного россиянина приходится около 230 тыс. депозита в банке.
Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 70-е место из 85-ти в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. Аналитики оценивали благосостояние жителей и окружающей обстановки.
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