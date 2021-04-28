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Биолог рассказал, как замедлить старение

, ИА "Амител"
Среди правил – регулярные физические нагрузки и здоровый сон
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Системный биолог и специалист в области долголетия Эндрю Стил перечислил семь незамысловатых правил, соблюдение которых замедлит процесс старения человеческого организма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.

По словам Стила, желающим пожить подольше следует помнить о здоровом сне, регулярных физических нагрузках и поддерживать здоровье зубов. Помимо этого, следует добавить в рацион больше овощей, отказаться от пищевых добавок и модных диет, а также следить за пульсом и давлением.

При этом биолог подчеркнул, что на тренировках важно не переусердствовать, а для положительного эффекта достаточно даже десятиминутных прогулок в день.

Ранее кардиолог Серей Иванов сообщил, что наиболее частой причиной смерти в раннем возрасте является повышенное артериальное давление. По словам врача, особенно этот недуг касается мозга, сердца и почек, но также влечёт за собой и ряд других проблем.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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