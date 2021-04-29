Виктор Томенко: многие объекты ЖКХ в Алтайском крае изношены более чем на 65%

Многие объекты ЖКХ в Алтайском крае сегодня имеют высокий износ – более 65%. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко, выступая перед депутатами АКЗС с отчётом о своей работе за 2020 год. По словам главы региона, проблемы копились не один десяток лет и требуют значительных вложений.
"За последние два года мы нарастили объём средств на капремонт, реконструкцию и модернизацию объектов тепло- и водоснабжения – с 1 млрд рублей в 2017 году до 1,5 млрд рублей на протяжении двух последних лет. В 2020 году улучшена надёжность теплоснабжения практически для 300 тыс. граждан в 32 населённых пунктах. Знаковым событием прошлого года стало подписание с ПАО "Газпром" программы газификации края на следующую пятилетку", – рассказал Томенко.
Ранее губернатор во время отчёта поблагодарил алтайских медиков за борьбу с коронавирусом. По словам Томенко, основной удар на себя приняли врачи, фельдшеры, медсёстры, все работники медицинских учреждений.
Комментарии
Куда деньги дели за эти годы? Люди платят за жкх!
Не воровать не пробовали? В алтайском рае 100 % оплата коммунальных услуг с 2005 года + индексация платежей больше реальной инфляции. Ер?
Почему все эти годы не вкладывали в реконструкцию изношенного оборудования?Может прокуратуре нужно спросить?
Никакая Прокуратура не спросит за те деньжищи которые мы платим за ЖКХ ! А они у нас выше чем в Москве ! Потому что это ЕР рулит , а там где она там бардак !
Все , теперь могут все "строители" беспрепятственно сносить шалогушки с центральных улиц города и застраивать по своему желанию, хоть 25 этажей хоть 18.
Давно понятно, что частники из УК лишь наживаются на ещё советской инфраструктуре ЖКХ, но абсолютно неспособны её содержать и поддерживать.
Всё будет как в промышленности - наживутся единицы, а развалят всё вокруг.