Виктор Томенко поблагодарил алтайских медиков за борьбу с коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в очередной раз адресовал слова благодарности медикам. В эти минуты глава региона выступает перед депутатами АКЗС с отчётом о работе за 2020 год.
"Пандемия показала, что у нас очень много неравнодушных людей, и в этом наша сила. Конечно, основной удар на себя приняли врачи, фельдшеры, медсёстры, все работники медицинских учреждений. О коронавирусе тогда было ещё мало известно, методы лечения постоянно корректировались. Не будем забывать, что коронавирус никуда не исчез, и наши медработники до сих пор продолжают с ним бороться, спасая тысячи жизней. И сейчас, здесь, перед всеми жителями Алтайского края искренне благодарю вас!" – сказал Томенко.
По последним данным, с начала пандемии в Алтайском крае COVID-19 заразились 49 506 человек. Скончался 2951 пациент с ковидом.
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